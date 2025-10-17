我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大茗本位製茶堂勤美門市，跟上「Chill微醺」風潮，與在地茶酒品牌 Teapsy 推出兩款期間限定酒精茶飲。（圖／業者提供）

備受期待的台中爵士音樂節，今日起在台中市民廣場歡樂登場。今年活動以「Jazz Together」為主題，邀請來自15個國家、22組國內外爵士樂團齊聚，打造連續十天免費音樂饗宴。每逢這個爵士樂狂歡期間，市民廣場總湧現如潮樂迷席地野餐、微醺聽爵士，成為台中十月最具代表性的城市節慶。看好人潮帶來的大商機，緊鄰市民廣場的大茗本位製茶堂勤美門市，今年跟上「Chill微醺」風潮，攜手台灣在地茶酒品牌推出兩款期間限定酒精茶飲「芒茫」與「蕎醺」，以茶香結合酒韻，為爵士之夜增添層次風味。大茗與來自台灣的茶酒品牌Teapsy聯手合作，選用了Teapsy經典台灣茶酒系列中的兩款進行搭配調製。首款「蕎醺」以大茗的招牌熟成蕎麥奶為基底，搭配原萃烏龍茶酒，三次蒸餾後的茶酒散發醇厚香氣與細膩茶韻，交織烤糖蕎麥凍的Q彈口感，微醺又不失玩味。另一款「芒茫」則以清爽的芒果青為基底，融合原萃青茶茶酒，果香與茶香層層交融，帶出輕盈酸甜滋味。大茗勤美店店長表示，大茗超商調酒喝法先前在Threads掀起討論後，這次與Teapsy合作，就是希望讓大家可以在爵士音樂節現場也能體驗調酒樂趣。大茗以飲品搭配小瓶精緻茶酒的形式販售，民眾可依喜好自行調整摻加的酒量，無論是想小酌或微醺，都能找到最合拍比例。大茗Teapsy聯名酒精茶飲「蕎醺」與「芒茫」，今日起至10月26日爵士音樂節期間，在大茗勤美店限定販售，民眾不妨帶上野餐墊，一起享受微醺的爵士夜晚！