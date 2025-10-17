我是廣告 請繼續往下閱讀

國健署今年通過2家加熱菸，共14品項、4款組合元件。國健署長沈靜芬已強調，即便加熱菸上市在即，任何菸品都不可以茶會、餐會、說明會或在網路直播、開箱或使用心得都屬於違法行為。國健署今（17）日強調，根據《菸害防制法》，若內容過度強調菸品市場反應，包括以「熱銷」、「搶購一空」等，可能會被認定是變相廣告或促銷行為。國健署表示，根據《菸害防制法》第12條第1項第2款規定，菸品或指定菸品必要之組合元件，不得以「採訪、報導介紹或假借他人名義之方式宣傳」進行促銷或廣告。國健署說明，即使報導形式上是新聞，若其內容過度強調菸品的市場反應、銷售狀況，並以正面、引人購買的方式呈現，如使用「熱銷」、「搶購一空」、「排隊秒殺」、「網友狂推」、「爆量賣出」等詞句，或揭示品牌與型號、價格、折扣、購買通路與連結、開箱評測與好評推薦等內容，均可能被認定為變相的廣告或促銷行為。國健署提到，若廣告業、傳播媒體業者，違反上述促銷或廣告方式規定，將依《菸害防制法》第33條規定，處新台幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。另外，依同法第34條規定，菸品製造業、菸品輸入業、廣告業、傳播媒體業者或廣告委託人以外之人，違反第12條各款促銷或廣告方式規定之一者，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。因此國健署呼籲，民眾也應確實遵守相關規範，不得以任何形式進行所有菸品之促銷、廣告，如於社群張貼加熱菸開箱文、菸品相關貼文或影片，違者皆依法處辦。