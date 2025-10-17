我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《捍衛天使》劇照中，基努李維（左）、賽斯羅根（中）、阿茲安薩里（右）。（圖／車庫提供）

▲《捍衛天使》中，阿茲安薩里（左）與基努李維（右）。（圖／車庫提供）

這些年基努李維私底下做過的善心好事不勝枚舉，新片《捍衛天使》（Good Fortune）則讓他飾演一位真正幫助凡人的天使加百列，根本是現實生活的天使走入電影。只是電影中的他越幫越忙，鬧出一堆笑話。也把當代資本社會中的：仇富 vs 窮忙，體現出最強烈的對比。基努的天使任務被指派「提醒大家不要邊開車邊用手機」，這段值勤任務過程非常荒謬，保證觀眾看了有感。原來天使可能就在你我身邊，提醒你開車不要亂用手機。但也因為基努覺得做這種工作好像不具備「啟發性」，因此介入一對富豪與助理之間的人生。他讓打零工維生的阿傑（阿茲安薩里 飾）與科技新貴傑夫（賽斯羅根 飾）交換人生。本來想藉此開導阿傑金錢並非萬能，想不到阿傑覺得沒錢才是萬萬不能。《捍衛天使》不是惡搞資產/無產之間的對立趣味而已，雖然一開始兩人交換人生產生許多笑話。編導阿茲安薩里（Aziz Ansari）真正目的，在於抗議當代資本主義掠奪多數財富。以美國為例：富有的1%家庭掌握著約31%至42.5%的美國總財富，相比之下，最底層50%的家庭僅擁有約2.5%至3%的財富。已開發國家的階級對立，成了發展的必經之惡。《捍衛天使》不是以沉重口吻批判階級問題，而是藉由弄巧成拙的天使，帶來「換位思考」後帶來的反差段落，發人省思。如科技新貴傑夫體驗無產打工族的勞動後，才能體會被剝奪的窮忙痛苦。也體認到自己的出發點，根本就是很多人的終點。家世良好有背景，之所以能成為科技新貴，不過就是大公子灑資金運氣投對罷了。原文片名Good Fortune就是讓觀眾思考，到底財富(Fortune)到底是際遇(Fortune)使然，還是努力而來？換位思考的不光只是兩個資產/無產的對換，連基努李維飾演的天使也被貶職當凡人，體驗打工仔的苦命，被政府剝奪一堆稅金後所剩無幾。樂天派能找出生命帶來的快樂機會，悲觀者只看到命運無情，看到基哥從憂鬱天使變成快樂天使，從抱怨工作過於乏味到搞砸，最後負負得正，也算是一場修行。此外，《捍衛天使》還有個小彩蛋，就是基哥當年《康斯坦汀》中面對的反派天使就是加百列，想不到20年後換基哥演加百列，也算是對老影迷的一個趣味彩蛋。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com