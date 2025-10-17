我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成人在加州度假，心情看似很不錯，52歲的他已兩鬢斑白。（圖／黃立成X@@machibigbrother）

▲黃立成跳水影片，他只笑回「Wheeeeee」的語助詞。（圖／黃立成X@@machibigbrother）

男星「麻吉大哥」黃立成近年轉戰加密貨幣市場，一度進帳超過5.5億台幣，被封為「幣圈傳奇」，但近期卻因為市場震盪，導致黃立成連續兩度爆倉，外界估計虧損金額高達17億台幣。對此，麻吉大哥不以為意，今（17）日凌晨他在社群平台X上曬出一張在泳池旁的自拍照，他雖滿頭白髮，但看起很愜意。有網友以這張照片做出黃立成跳水的AI影片，有意嘲諷，黃立成也沒生氣，還笑回：「Wheeeeee」。黃立成近期頻頻因投資虧損金額龐大，成為話題人物，他的加密貨幣錢包一舉一動都被外界高度關注，截至今日凌晨，黃立成傳出又做大爆倉的消息，虧損金額從日前的16.7億上升至17億台幣。但這數字黃立成似乎一點都不擔心，他在台灣時間凌晨2點多時，在X上傳一張自己在泳池旁的自拍，臉書也貼出同張照片，並貼文寫道：「California Love」，顯然是在加州度假中。照片中，現年52歲的黃立成已滿頭白髮，還有一些灰白色鬍渣，臉型也圓潤了不少，看起來日子過得很愜意。有網友拿這張照片惡搞，生成一段黃立成跳水失敗、摔下樓的影片，暗諷黃立成槓桿開過頭，貨幣有去無回，黃立成見狀也絲毫不在意，還笑回對方「Wheeeeee」的語助詞。其實黃立成日前也曾陸陸續續發文，分享自己的投資心法，儘管虧錢，但他認為：「Was fun while it lasted（過程很有趣）。」同時也拿一些投資名言回應大家，包括：「逢低就買（Buy the fucking dip）」、「市場血流成河時進場（Buy when there’s blood in the streets, especially when it’s mine and yours）」、「買進那些真正創造價值的人或公司（Buy the builders.）」。根據鏈上監控網站《Lookonchain》顯示，黃立成的加密貨幣錢包餘額目前剩32萬8000美元（約新台幣1000萬元），雖然跌至谷底，但好在黃立成一路走來心態都很穩定，大家也期待看到他谷底翻身，再度創造幣圈傳奇。