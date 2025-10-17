我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玉兔（如圖）今天發文表示，昨（16）日晚餐前就有點撐不住，沒想到半夜突然宮縮痛到送急診。（圖／翻攝自IG bellayutu）

39歲女星玉兔（鄭如吟）自《我愛黑澀會》出道後，憑藉亮眼外型與精湛舞藝，深受粉絲喜愛。2022年與老公Howard結婚，同年迎來兒子「姆姆」，家庭幸福甜蜜。今年5月底她驚喜宣布懷上第二胎，不料今（17）日她在社群發文表示，半夜突然劇烈宮縮，讓她痛到送急診，淚喊：「是我懷孕以來最痛的一次」，讓粉絲相當心疼。玉兔發文還原當時狀況，表示晚餐前就覺得身體不太對勁，原以為回家休息就會緩解，沒想到疼痛不斷加劇，胃痛、肋骨痛到宮縮樣樣來，她坦言：「這是懷孕以來最劇烈的一次疼痛」，擔心肚中寶寶出狀況，凌晨緊急送急診，經醫師檢查後打了點滴與安胎藥，目前狀況已穩定許多，玉兔擔心地寫下：「倒數一個月，希望一切都能平安順利」。玉兔還透露，出門前姆姆大哭不願放手，哭得她超心疼，一度猶豫是否撐到早上再去醫院，表示：「一邊是大寶，一邊是二寶，很害怕肚子裡的小孩會不會出狀況」，她感慨寫下：「能平安生下孩子是多麼不容易的事」。玉兔的貼文曝光後，粉絲湧入留言送暖：「兔兔好勇敢！希望你和寶寶都平安」，也有人感同身受：「宮縮痛太難熬了，要好好休息」，粉絲都在為她加油打氣：「大寶二寶都放不下，兔兔是最棒的媽媽」，祝福她平安迎接二寶到來。