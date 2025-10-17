我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近期頻遭鏡傳媒指控，疑似組建狗仔集團跟監政敵，也疑似和吳姓駭客合作滲透中央廣播電台，同時用職權向央廣索資，涉及機敏國安資訊。對此，黃國昌今（17）日再怒斥報導內容為抹紅、潑糞、寫科幻小說。另一方面，名嘴溫朗東發文指出，央廣工會立場明顯偏藍白，應要小心恐遭對岸滲透。針對《鏡報》今日報導，央廣內部吳姓工程師自稱「黃國昌的人」，履歷亮眼卻屈就央廣資安職位，疑似是和黃國昌及岳姓主管三方協商的結果。其中，《鏡報》指稱的岳姓主管曾任央廣工會的理事長，是現任副理事長，而央廣工會過去曾有成員向黃國昌辦公室檢舉央廣弊端。面對指控，黃國昌今日怒轟《鏡報》：「誰是岳姓主管？連主管的名字都講不出來，完全不知道媒體在講什麼。」與此同時，溫朗東今則發文揭露，根據央廣工會過去轉貼的發文，政治立場明顯偏藍白，而工會有立場固然可以，但若踩到國安紅線，則要小心是對岸有組織性的滲透。溫朗東指出，央廣工會的前理事長岳昭莒，涉嫌與小草工程師吳政勳放五星旗到央廣網站、降低反共新聞流量。其實，央廣工會的粉專不只是關心自家勞工權益，2022年以來，還轉貼李德維、葉元之質詢，並且2022年到場力挺黃珊珊選台北市長。溫朗東提到，央廣工會粉專幾篇文章所轉貼的《監督GOGO》就是一個力挺藍白的頻道，而公共媒體的工會當然可以有政黨立場，但若踩到國安紅線，則要小心是對岸有組織性的滲透。