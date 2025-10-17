「2025台北水舞嘉年華」最終場活動「追愛音樂祭」，將於10月19日重磅登場，臺北市政府觀光傳播局表示，當天限定版「人水共舞」與「水火共舞」展演將華麗再現，多組人氣表演團體也齊聚彩虹橋河畔，共度最浪漫的秋夜；而10月18日登場的主題活動「彩虹之夜」，更有嗨翻全場的金曲拼盤以及卡通IP「第一戰隊」演出。
台北市政府觀光傳播局表示，「追愛音樂祭」將由青春洋溢的IDOL光之美少女率先開場，以熱力舞蹈炒熱氣氛；接著是獨立樂團「Traveller旅人」與YOYO藝人跨界演出改編版的〈卡加布列島〉，以搖滾風格重新詮釋，喚起跨世代的童年記憶。而創作歌手「賈子承」以溫暖療癒的歌聲，唱出動人心弦的故事；壓軸登場的歌壇新星「鄒序」，則將用深情旋律，為今年台北水舞嘉年華畫下最浪漫的句點。
觀傳局指出，開幕日即掀起高潮的「水火共舞」將在水舞嘉年華最後一天19日晚間7時壓軸回歸，磅礡水柱與低空煙火交織成繽紛光影，再次點亮水岸夜空；6時30分登場的「人水共舞」，由YOYO藝人帶來星光踢踏舞與絢麗水舞互動。而明日10月18日主題活動「彩虹之夜」則也有YOYO藝人浣熊哥哥攜手國際卡通IP「第一戰隊」合作演出。
🟡「2025台北水舞嘉年華」表演卡司與時間表
📍10/18 (六)彩虹之夜
地點：RAINBOW NIGHT 彩虹橋(松山側)活動主舞台
時間表：
18:30-18:35 水舞表演
18:35-19:00 DJ LeLe+浣熊哥哥&第一戰隊
19:00-19:05 水舞表演
19:05-19:30 DJ LeLe
19:30-19:35水舞表演
19:35-20:00 DJ YIBI+MC Eddy
20:00-20:05 水舞表演
20:05-20:30 DJ YIBI+MC Eddy
20:30-20:35 水舞表演
📍10/19日 嘉年華Taipei Water Dance Festival
地點：追爱音乐祭 彩虹橋(松山側)活動主舞台
時間表：
18:00-18:30 光之美少女&YOYO藝人
18:30-18:35 人水共舞-星光踢踏舞
18:35-19:00 旅人Traveller樂團&YOYO藝人跨界演出
19:00-19:05 水火共舞
19:05-19:30 旅人Traveller樂團
19:30-19:35 水舞表演
19:35-20:00 歌手-賈子承
20:00-20:05 水舞表演
20:05-20:30 歌手-鄒序
20:30-20:35 水舞表演
🟡「2025台北水舞嘉年華」最佳觀賞點：眺望平台、
水岸階梯及座椅
北市府水利處特別在活動場域全新打造眺望平台、
水岸階梯及座椅等水岸休憩空間， 民眾由基四號疏散門進入即可抵達。觀傳局推薦， 民眾可以站在眺望平台上俯瞰水舞全景， 也可以坐在面向基隆河的整排水岸階梯上，邊享用美食， 邊悠閒觀賞水舞展演。現場還有愛情藝術牆及LOVE等打卡點， 讓遊客在欣賞水舞之餘，也能感受浪漫氛圍與全新水岸風貌。
🟡「2025台北水舞嘉年華」交通方式：松山捷運站1號出口步行約3分鐘
觀傳局表示，水舞展演場域就位於松山錫口碼頭彩虹橋，交通便利。
搭捷運至松山捷運站1號出口，往松河街方向步行約3分鐘，進入基隆河四號疏散門即可抵達。
🟡「2025台北水舞嘉年華」交通管制：
觀傳局提醒，10月19日「水火共舞」將於晚間7時登場，6時45分至7時20分松河街部分路段(中坡北路至水福宮前)，將管制車輛通行只出不進，另基四門亦於晚間7時至7時20分管制只出不進，請民眾配合警察與工作人員指引，共同維護觀賞安全與品質。
資料來源：台北市政府觀光傳播局、台北旅遊網
