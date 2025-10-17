我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國美女主播「思思Alora」在抖音上有7.8萬粉絲，不料卻遭神秘人投放「炸彈包裹」，臉部、手部都被炸到毀容。（圖／翻攝自微博）

中國美女跳舞主播「思思Alora」日前收到一個包裹，沒想到裡面竟藏炸彈，「看一眼就爆炸」，她也被炸到面部深二度燒傷、手臂深三度燒傷，面部毀損嚴重。綜合中國《江南都市報》等媒體報導，住在湖南的29歲抖音網紅「思思Alora」長相甜美，直播主打戶外唱歌、跳舞，在平台上有7.8萬粉絲。思思16日發文說，她在15日被一個偽裝成快遞的「炸彈包裹」炸傷，面部深二度燒傷、手臂深三度燒傷，經查該包裹是在14日21時49分被投放到鞋架上，「我拿起包裹，好奇一看，都沒有拆，看了一眼就爆炸了」。思思也公布一段監視器畫面，一名全身包緊緊，穿連帽外套、戴帽子的男子，出現在思思家門口，她也直言「已經知道是誰」，不過為避免不必要問題，目前已把影片下架。思思送醫後的照片顯示，雙手纏滿繃帶，原先面容姣好臉蛋也紅腫毀容，眼睛腫到只剩一條線。中媒記者聯繫湖南永州公安，目前僅獲得「正在核實具體情況」的回應。