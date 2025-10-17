我是廣告 請繼續往下閱讀

一、結構已定，鬥也無用

二、民調幻覺：氣氛不等於票箱

三、提前練兵與制度宿命

這次國民黨黨主席選舉看似熱鬧，火花四起，指控不斷：有人說有外力介選，有人指AI影片抹紅抹黃，還有人抱怨假民調、假帳號、假聲勢。整個過程確實激烈，但也反映出國民黨長年存在的一個宿命，鬥比選更重要，內鬥文化根深蒂固。為什麼國民黨每逢選舉就鬧劇連連？原因很簡單：這個黨的制度設計是贏者全拿。黨主席一職意味著所有資源與權力都集中於一人手中。這種結構讓許多人不惜一切代價，甚至賭上名譽與人脈，只為爭取唯一的寶座。沒有當選，等於什麼都沒有；當選，則是通往權力中心的門票。於是，每一場主席選舉都變成一場生死戰。但外行看熱鬧，內行看門道。這場黨主席之爭雖然聲勢喧騰、攻防激烈，然而結局早在選戰開打前就已寫好。國民黨的選舉結構，從2017年以來就沒有變過。國民黨的黨主席選舉，本質不是人氣比拚，而是派系與組織的對位。2017年，台灣政治人物吳敦義拿下52.24%，囊括地方派系與黨務系統全部支持。洪秀柱得票19.20%、郝龍斌16.03%、韓國瑜5.84%，三人合計約41%，正是深藍與黃復興體系的情感盤。到了2021年，這個盤幾乎原封不動轉移給張亞中，他拿下32.59%。朱立倫則以45.78%掌握組織與派系系統。這個比例，六成組織盤、四成情感盤，幾乎成了國民黨不變的選舉定律。誰能掌握地方系統與派系票，誰就穩贏。誰若只倚賴網路聲量與民調人氣，註定徒勞。這次郝龍斌結合了父親郝柏村留下的深藍傳統與現有地方派系資源，等於同時拿下情感盤與組織盤，勝負早定。近來民調滿天飛，但在國民黨的封閉式黨員制度下，民調的參考價值極低。2017年，兩岸政策協會民調顯示洪秀柱18.4%、吳敦義17.9%，兩人幾乎打平。開票結果卻是吳52%、洪19%，相差超過30個百分點。2021年，TVBS與趨勢民調皆顯示張亞中略領先朱立倫。結果朱仍以45.78%對32.59%勝出，差距達13個百分點。這不是偶然，而是結構使然。國民黨全台具投票資格的黨員約33萬人，不到總人口的2%。網路上熱議的98%民眾，根本沒有投票權。所謂聲量高、人氣旺，只是一種氣氛幻覺。真正能決定勝負的，是派系動員與地方組織系統的運作能力。這場黨主席選舉，不只是權力遊戲，更是2028總統提名的前哨戰。所有人都知道，誰當上黨主席，誰就有機會主導2028的總統提名。因此這次的爭奪比以往更激烈、更赤裸。你來我往的互攻，雖然熱鬧，卻也凸顯出國民黨長期的宿命：內鬥內耗成為本能。從壞的角度看，這讓台灣人再一次看到國民黨鬥而不合的體質。從好的角度看，這讓下一任黨主席提前練兵，試探組織反應與動員能量，為2026地方選舉與2028總統戰役暖身。但制度的問題仍在。當權力集中於一人，派系利益凌駕於理念時，這種鬥贏即全拿的結構永遠無法改變。國民黨或許能贏下一場選舉，但要重新贏回社會信任，還得先學會停止彼此傷害。最終結論很清楚：選舉的過程熱鬧，是政治的表演；選舉的結果冷靜，是制度的必然。這一局，不是誰鬥贏誰，而是結構早已決定誰會贏。答案，不必等到週六。郝龍斌，穩贏。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com