國民黨主席選戰即將在明（18）日登場，候選人郝龍斌日前表示遭到大量境外帳號攻擊，而挺郝的戰鬥藍召集人趙少康也指控「中共介選」，掀起輿論風暴，而他今日也在社群發文最後催票，暗酸另一位候選人鄭麗文只在嘴上展現戰力，絕對不能選出一個「令不出黨中央」的主席，強調郝龍斌就是最孚眾望的人選。趙少康表示，台灣民意基金會今天公布最新民調，調查範圍包括市話跟手機，所以他認為有相當的公信力，調查結果顯示，國人最欣賞的國民黨主席是郝龍斌24.2%，大幅領先排名第二的鄭麗文14.1%，如果綜合最欣賞跟次欣賞的調查數據，郝龍斌也以35.8%的支持度排名第一。「各族群中，郝龍斌在河洛人、客家人兩大族群的支持度都排第一，並且大幅領先第二名的鄭麗文，在外省族群則小輸給鄭麗文。」趙少康直言，這就是他說的，在國民黨重返執政的關鍵時刻，絕對不能選出一個「令不出黨中央」的主席，事實證明，郝龍斌不只可以協調縣市首長、與立法院黨團溝通、團結在野，還受到國內多數民意的青睞，這樣的人，就是國民黨現在最適合的黨主席。趙少康請黨員先進冷靜想想，「一個只能在嘴上展現戰力的黨主席，是沒辦法下架民進黨的」，因為，必須有一位獲得主流民意支持的黨主席，才有可能透過「票多」，帶領本黨重返執政，這才是實打實的戰力。郝龍斌的兩岸外交路線「和中不舔共」、「親美不跪美」，才能獲取中華民國最大利益，確保兩岸和平不打仗，這就是民心之所向。趙少康提到，郝龍斌在8年台北市長任內的政績傲人，開啟雙城論壇、台北上海直航、推動U-bike、創設1999市民熱線、建造大巨蛋、垃圾不落地…等。他用的首長都是一時之選，能力、操守俱佳，跟郝龍斌共事過的人也都給他高度評價，所以這次選黨主席，都不計毀譽、不怕被網軍圍剿，全力協助。要打贏2026、2028大選，必須先選出一位可以帶領團隊、無私的黨主席，明天，請大家集中選票，支持4號郝龍斌。