▲台中市長盧秀燕表示，台中國際會展中心將是中台灣產業邁向國際的重要起點。（圖／記者顏幸如攝，2025.10.17）

▲台中國際會展中心21日試營運後，將連排4個檔期。（圖／台中市政府提供，2025.10.17）

可容納1萬多人的台中國際會展中心將於21日試營運，以4大展覽進行壓力測試，首場由「2025台灣國際五金工具博覽會x五金工業展(TiTE x IHT)」登場。台中市長盧秀燕表示，會展中心是是中台灣首座達國際規格的專業會展場館，更是中台灣產業邁向國際的重要起點，明年已有51個檔期。二期由市府提供土地、立委爭取中央60億元經費，將由經濟部出資興建，最快明年可動工。盧秀燕指出，會展中心由市府自籌89億元興建，歷經重重挑戰於去年完工，貿協再投入4.5億元裝修與完善設施，第一展「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」將於21日至23日登場，明年已經有51個檔期。她指出，許多重要的物業、製造業都在台中，卻沒適當的平台，導致機具要運到各地、甚至無法完整展出。會展中心就像一個店面，能完成中部產業界20年來的夢想，吸引全球買主來台中。盧秀燕說，國際會展中心不僅僅是建築，更是中台灣產業邁向國際的重要起點，在產業飽受關稅與匯率雙重挑戰時刻，市府將與中華民國對外貿易發展協會（簡稱貿協）緊密合作，引進更多國際展覽與會議，推動經貿、觀光和城市發展的正向循環，讓「台中國際會展中心」成為中台灣連結世界的關鍵樞紐。貿協董事長黃志芳表示，台中是全台產業心臟，台中國際會展外觀如同魔毯，啟用後就像魔毯一般，帶著產業飛上國際舞台。除了第一期將啟用，第二期預算從48億增加到60億，預計明年開工，一二期將是全台最大會展中心。市府表示，台中會展中心是中台灣首座達國際規格的專業會展場館，全館可容納12600人、提供2360個室內外展攤；會議中心具備彈性隔間與中央廚房，可容納5000席，滿足國際會議與大型宴會需求。啟用後首展為「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，將於10月21日至23日登場。接續登場的有「台中工具機暨智慧製造展」（11月26日至29日）、「百工百業博覽會」（明年1月16日至19日）及「台灣國際工具機展」（明年3月25日至28日），將為中台灣注入持續經貿動能。