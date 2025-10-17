我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部試辦假日急症中心（UCC）11月2日正式上路。會以六都、急診壅塞處先行。不過，有醫師透露，醫院出現內部鼓勵醫師與醫護人員下班時間去假日急症中心上班。而衛福部長石崇良回應，會以基層優先，醫院則不需要額外鼓勵、強迫院內醫護。石崇良今（17）日出席活動時表示，急診壅塞的背後原因有許多，也不是單一方法就可以解決，而UCC只是其中一個措施，但最重要的還是希望可結合社區資源，特別是基層人力，因此在提供UCC服務人員上，會以基層優先，也就是在診所社區的的醫護人員優先。石崇良說，相關班別一天兩個班，一定要遵守勞基法規定，也會進一步了解。他表示，即便是醫院出來支援，「沒有限制不行，但要以基層優先。」石崇良表示，醫院絕對不可以強迫、禁止醫院用任何強迫的方式，不需要額外鼓勵。石崇良強調，是希望嘗試逐步動員社區的力量，才能真正做到分級醫療。若有類似情況則會不准他們進行相關計畫，一定要按照規範進行。