對租屋族來說，每個月的房租支出是一筆不小的負擔，因此租屋平台上，「可租補」成為熱門關鍵字。不過，許多人都以為「一間房只能申請一份租屋補助」，但其實只要掌握一項「神級技巧」，情侶、室友合租都能領取雙倍補助。有情侶就靠此招，每人只要月付3,600元，就能住1萬2000元的兩房一廳，達到「省到爆炸」的驚人效果。
一招省租金：情侶、室友合租雙份補助的秘密
網友在Threads發文指出，「好像很多人不知道如果情侶同居的話，租屋補助是可以申請兩份的，只要承租人有寫兩個人的名字就可以了」。她也提醒，租屋補助是從「申請日」開始計算，而不是從「起租日」開始計算。因此，建議大家在簽租約時最好就馬上提出租屋補助申請，避免權益受損。
她分享說，自己和男友合租兩房一廳，月租金1萬2,000元，兩人各自申請租屋補助時，填租金金額是直接把原租金除以二，結果每人每月都領到2,400元租補，扣除補助後，每人實際只需要負擔 3,600 元，就能入住舒適的兩房一廳，讓他們驚喜直呼比預期領得更多，大讚：「真的省到爆炸！感謝政府！」
也有網友分享自己申請租補的經驗說，「以前在高雄與同學合租四房一廳，在租補下來後，房租只需負擔3,000多元，形同免費入住」；另外也有情侶合租月租 14,000 元的房子，補助下來房租只要繳 4,400 元。
一間房真能申請不只一份租屋補助嗎？內政部這樣說
我們實際上內政部「300億元中央擴大租金補貼專區」常見問題查詢，針對「如果和其他不是家庭成員的朋友等人共同承租房屋，只有一份租賃契約，可以申請租金補貼嗎？」對此，內政部解答說：「可以。但如果同一租賃契約承租人有2人以上，應寫明約定分別負擔之租金金額，未約定分別負擔租金者，推定為均等。」
不過，這裡就要注意，承租人的名字都要寫在租賃契約上，而各自申請租金補貼的「實際租金金額」，如果契約上沒載明，就是均分。因此，合租的情侶、朋友們，可多運用此「合租申請租補」策略，就能有效地將租屋補助最大化，大幅減輕每月的生活負擔。
租金補貼爆漏洞！3.6萬戶溢領、446件涉詐領
最後也要提醒，別動歪腦筋想利用此一條件來詐領租屋補助。先前新北市就有一名張姓女房東與6名租客協議打假契約，企圖詐領年總額近60萬的補助被法辦。
根據內政部報告指出，截至今年3月底，共有3.6萬戶有溢領租補的情況，當中，涉及詐領就多達446件，有59件移送檢調偵辦。一旦被查出詐領租補，不只要把錢繳回給政府、補助資格被撤銷，也可能面臨偽造文書等相關的刑事責任。
資料來源：300億元中央擴大租金補貼專區、Threads
