我是廣告 請繼續往下閱讀

被動元件復活大爆發！台股今（17）日在連日創高後遭遇賣壓，加權指數以 27399.91點低盤開出，盤中指數下跌逾200點，終場下跌345.5點。被動元件族群卻逆勢上漲，龍頭國巨開低走高點火下，包括蜜望實、信昌電、華容、凱美等多檔皆漲停鎖死，華新科也強漲，多頭氣勢如虹。被動元件位居所有電子產品的核心基礎元件，受惠AI伺服器與車用電子對高規格零件的強勁需求帶動，再加上庫存逐步消化與價格上揚，近期重奪市場目光，吸引資金湧入。國巨今日開低不久後即一路走高，盤中一度攀上186.5元高點，逆勢漲逾4%，隨後小幅震盪，收盤上漲2.79%，收在184.5元。而蜜望實、信昌電、華容開盤直攻漲停板，凱美則在午盤亮燈漲停，股價鎖死在86.6元，午盤超過40000張高掛委買，氣勢十分驚人；華新科午盤一度衝上105.5元新天價，最終收在103.5元，也寫下新紀錄。國巨搭上AI熱潮，受惠輝達GB300及CSP ASIC伺服器大量導入鉭電容，旗下鉭電容大廠基美出貨激增，而鉭電容為被動元件中單價最高品項，隨著AI需求水漲船高，國巨營運也進補。同時，集團近年轉型高階應用市場，布局車用、工控與AI領域，並透過收購日本芝浦及公開收購茂達28.5%股權，借助全球通路優勢提升綜效，進一步強化集團競爭力。