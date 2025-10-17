我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市一名橡膠廠工人4年前為了清理卡在橡膠射出成型機台內部的毛邊，伸手進去時，因為機台沒有安全裝置而啟動，夾斷工人右手4指。張姓，涉嫌過失重傷害罪，一審判刑4個月，可易科罰金12萬元，二審期間，法官批評廠長毫無悔意還誣陷員工，加重判刑為7個月定讞，廠長得入獄服刑。斷指案發生在2021年8月11日上午8點多，蘆洲一家生產橡膠鞋的工廠內，一名工作10個月的鄭姓工人操作橡膠射出成型機，因為毛邊卡在機台裡面，用噴槍和夾子都清不掉，右手伸進去處理時，機台突然啟動，檢警調查，夾斷被害工人4根手指的橡膠射出成型機屬於舊款機型，沒有安全裝置、無法自動停止，而新款機台有附加安全裝置。張姓廠長將意外原因怪到受傷工人身上，新北地檢署不採信他的辯詞，認定他有疏失，起訴過失重傷害罪；新北地院也認為，廠長沒在舊款機台加裝安全裝置是不應該的，也不能歸咎工人自己伸手導致受傷，因為實際操作時，確實有伸手到機台內部清理的必要；一審判決批評廠長身為公司老闆的兄弟，經營家族事業管理工廠，，判處4個月有期徒刑。張姓廠長不服上訴，強調已對斷指工人實施過安全教育，甚至主張工人在事發前加保醫療險，可能是「」。高等法院調查，廠長只是自行交代鄭姓工人如何操作機台，這和《職業安全衛生教育訓練規則》規定的安全衛生教育訓練課程不符，也沒達到「教育訓練時數不得少於3小時」的要求，何況廠長接受新北市政府勞動檢查處詢問時就承認，公司沒對鄭姓員工實施安全衛生教育訓練。二審合議庭為釐清鄭姓工人有無詐保自傷的動機，發現他投保4家保險的時間從2014年到2019年，保額從15萬到150萬元，距離斷指事件超過2年，而且都在他去橡膠工廠上班前投保，投保金額沒有異常高額，無法認定鄭姓工人為了詐領保險金而自傷成殘。高院法官痛批張姓廠長不跟受傷員工和解，，犯後態度非常惡劣，因此撤銷原判決，改判7個月有期徒刑，不得上訴。