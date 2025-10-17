我是廣告 請繼續往下閱讀

▲于朦朧招魂法會開始，孫德榮（前右）身穿黑衣被攙扶進場。（圖／孫腫來了YouTube）

▲孫德榮跪地向上天祈求，讓于朦朧的亡魂來到法會現場。（圖／孫腫來了YouTube）

▲于朦朧法會現場布置曝光，孫德榮說自己給他燒了3.6億的金紙。（圖／孫腫來了YouTube）

▲孫德榮昨日就公開了法會的整體流程，會一路進行到晚上6點。（圖／孫腫來了臉書）

資深經紀人孫德榮今（17）日在新北市板橋新月會館幫中國男星于朦朧舉行「悼兒朦朧安靈收魂法會」，儀式從下午1點開始，會一路進行到晚上6點。孫德榮作為法會召集人，他在儀式一開場，就跟著法師的指示跪地祈福，朝天拜三拜，祈求于朦朧的亡魂能抵達現場；孫德榮更自稱是「沒有用的爸爸」，場面哀戚，YouTube線上直播也湧入1萬人觀看。孫德榮自費幫于朦朧辦招魂法會，開放粉絲到場參加，同時也在YouTube全程直播，讓無法前來的海外、外地粉絲都能同步參與過程。稍早大約2點半左右，YouTube在線人數一度突破1萬人，現場則有超過百名粉絲到場，大家都很關注于朦朧一案，感謝孫德榮組織法會，還有人透過YouTube贊助孫德榮，金額從百元到千元都有。法會開始後，孫德榮也在法師的指導下，率先祭拜于朦朧，只見他跪在會場大門口，朝天空虔誠拜三拜，嘴裡還念念有詞地說，「孫德榮過去曾提到自己與于朦朧的緣分，他說于朦朧是他一手栽培出的藝人，當時由他親自培訓，後來孫德榮回台灣了，就把合約還給于朦朧，讓他自行發展，怎料于朦朧簽入天娛傳媒，陸續傳出遭潛規則、雪藏的消息。在于朦朧過世前，孫德榮曾傳訊息關心他的身體狀況，于朦朧當時就以語音方式回覆：「謝謝爸爸，沒事，我養個幾天就好。」孫德榮說就是念在這聲爸爸，才讓他決定為于朦朧挺身而出。加上在于朦朧過世後，孫德榮表示自己有夢到愛徒，于朦朧在夢裡哭喪著臉，讓孫德榮認為此案必有冤情，他無法親自到中國幫于朦朧申冤，只能跨海透過法會，祈求于朦朧的亡魂能安息。