▲孫德榮一身黑衣在前排落座，身體狀況看起來不是很好。（圖／孫腫來了YouTube）

▲▼于朦朧招魂法會現場畫面曝光。（圖／孫腫來了YouTube）

資深經紀人孫德榮今（17）日在新北市板橋新月會館幫中國男星于朦朧舉行「悼兒朦朧安靈收魂法會」。孫德榮把于朦朧視為愛徒、愛子，自稱「愚父」，今日中午穿著一身黑衣，由子弟兵攙扶現身。這場法會將進行5小時並全程在YouTube上直播，讓海內外粉絲都能參與；孫德榮也說，自己幫于朦朧準備了紙紮別墅、豪車，光是金紙就燒了3.6億。于朦朧9月11日墜樓身亡，外界認為死因不單純，陰謀論在網路上瘋傳，為了讓于朦朧亡魂安息，孫德榮今日在台灣替他舉行招魂法會。法會今日中午12點開始，孫德榮身穿一身黑衣入場，由子弟兵在一旁攙扶，落坐在最前排的位置。孫德榮日前就公告，法會流程長達5小時，「將以傳統儀軌與誠摯祈禱，為亡靈祈願安息、為眾人種下平靜。」活動的最後，本來計畫將由在場粉絲親手放飛120個魚的造型氣球，象徵朦朧靈魂自在升天、游回光明的彼岸，但考量到環保問題，氣球最終決定不放了，讓粉絲帶回作紀念。孫德榮也表示，這場法會他全額出資，粉絲只要到場就好，不需要送禮或捐款。孫德榮還幫于朦朧準備了紙紮別墅、豪車、3C產品等，光是金紙部份，就燒了3.6億元。他們也將法會現場布置的比傳統法會更加活潑、生動，不希望現場氣氛太過哀傷。