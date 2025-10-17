我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空34歲孫姓空服員日前飛米蘭執勤時身體不適，抱病上班返台後離世，引發各界關注。長榮航空總經理孫嘉明今（17）日下午率高層出面鞠躬致歉。有網友在社群平台上指控，近日有一位長榮航空空服員在執行航班時身體不適，但當班座艙長並沒有即時協助聯絡機上衛星醫療系統(medlink)，下機時甚至忽視她的身體狀況及需求。該組員返台後住院，最終不幸離世。對此，長榮航空證實接獲同仁不幸往生消息，正進行調查中。今下午孫嘉明率首席副總經理廖至維、發言人陳耀銘、副總經理蕭錦隆、副總經理許惠森、協理楊秀慧出面說明。孫嘉明先率高層鞠躬致歉，強調「這次的事件，對我們是個極其沉痛的提醒。我們承諾，將以更高的標準，來打造一個讓所有同仁都能更安心、更健康的工作環境。」孫嘉明說，他以一位失去優秀同事的長官及夥伴的身份，表達對孫小姐離去的遺憾及不捨，「我們很多同仁，至今仍無法相信，那位總是帶著溫暖笑容、在工作上盡心盡力的夥伴，就這樣離開了。她的離開，是我們心中永遠的痛。」