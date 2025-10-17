我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席將在明（18）日進行投票，而鄭麗文今（17）日抓緊時間拜會前總統馬英九，並獲得馬英九親寫的「世代接棒，同行致遠」8字墨寶。鄭麗文今日在結束拜會後表示，馬英九非常關心選情，對她非常關心、鼓勵，並希望鄭麗文如若當選，一定要推動兩岸青年交流，這對未來兩岸的發展非常重要，因為就學時刻的友誼最是純粹，要讓他們來台後，愛上台灣。此外，鄭麗文也表示，馬英九盼國民黨未來仍能秉持九二共識、反對台獨，儘速擴大兩岸交流；鄭直言，如今在賴清德總統執政下，兩岸兵凶戰危，種種錯誤的歷史論述，讓馬非常搖頭、痛心，希望國民黨要擔當起重責大任。鄭麗文也展示馬英九致贈的8字親寫墨寶，上面寫道「世代接棒，同行致遠」，鄭麗文表示，馬英九希望主國民黨耳目一新，展現新的活力，更重要的是所有國民黨的同志都應該並肩同行，團結一致，再開創兩岸和平的榮景。