LINE免費貼圖大多有使用期限，而且可能還要加入各式各樣的官方帳號，或是解任務才能下載，平常買貼圖60元，部分甚至要90元，LINE貼圖小舖今（17）日至10月20日精選25款貼圖、表情貼1折，每一款都為6元，一次買10款都不心疼，下載後就能永久使用。這次有不少超實用款，像「會說話的鮑伯頭女孩 全螢幕長輩風貼圖 2」一組6元24張，有女孩和長輩溫馨問候，字體大又有聲音，很適用來取代早安圖傳給長輩。
LINE貼圖小舖即日起到10月20日精選25款貼圖全面1折，原本要60元的貼圖現在都只要6元就能下載永久使用。貼圖類型包含了動態款、動聲款、全螢幕、表情貼等都有。25款內有相當適合傳給長輩，作者為copochan的「會說話的鮑伯頭女孩 全螢幕長輩風貼圖 2」，是一款全螢幕的大貼圖，伴隨可愛女孩聲音，向長輩「早安安～」或是「小心別著涼」、「永遠保持健康」讓你心裡的關心用貼圖代你向長輩傳達。
上班族厭世貼圖組
上班族的話，有不少厭世感的貼圖可以買，像是「雙下巴阿北 19」，那個靈活又有點惱人的雙下巴，表情搞怪又有趣，讓人好氣又好笑，可以表達情緒但又不會讓對方惱怒。美醜美醜類型的還有「變種吉娃娃 沒有字的吉娃娃」，沒有文字，但生動又過激的動作，可以傳達出內心的想法。
療癒萌寵系貼圖
療癒風格的萌寵系列是大宗，有「全螢幕♡ 豆柴日和 毎日連絡」，為全螢幕貼圖，用可愛的豆柴幫你隱藏情緒，乖巧有禮貌的傳送給長官「遵命」、「收到」、「了解」。「溫柔的企鵝寶寶 滿滿的全螢幕」同時也是用可愛的企鵝進行日常對話。至於傳給好友、閨蜜，一定要情緒滿滿真實表達，像是有「黑白雞-好想下班」傳給好友「好想下班」、「一律建議離職」，還有「87小兔：諧音梗萬歲 !」滿滿諧音梗，台灣人應該都能Get到，發出會心一笑。
資料來源：LINE貼圖小舖
