服勤前以及值勤期間，全面強化組員的自我身體評估，確保飛航安全。 強調並落實組員異常狀況處理程序，以及時通報機制。 加強管理職能與溝通協作能力，提升決策品質與執行效能。 持續檢視考核評鑑作業。

長榮航空一名空服員日前抱病執勤返台後離世，讓空服員請假制度受到社會關注。長榮航空今（17）日下午2時30分召開記者會，針對近日社會大眾關注的議題做說明。長榮航空一名空服員日前抱病執勤，返台後離世，長榮航空日前表示，會盡速釐清事件。桃園市勞動檢查處近日前往勞檢後，確認工時、輪班間隔符合勞動基準法規定，長榮航空沒有拒絕空服員請假，但某部分假別會影響個人考績。今日下午孫嘉明率首席副總經理廖至維、發言人陳耀銘、副總經理蕭錦隆、副總經理許惠森、協理楊秀慧出面說明。針對本次案件，長榮航空副總經理蕭錦隆表示，針對空服員離世感到難過，並且公司向家屬表達哀悼之意，並且協助處理後續事項。公司在獲知後第一時間啟動相關調查，不過相關組員還在調查當中， 還需要時間。蕭錦隆表示，公司會了解家屬期望及需求，並且再度道歉公司抱歉做的不夠周全。隨後他也哽咽表示，無法彌補家屬的失落，感到非常抱歉。他也表示將會懷念這位同仁。蕭錦隆指出，針對本次事件，10月13日勞動部已經到公司實施勞檢，長榮航空積極配合，此外也配合各單位調查，只是調查尚未全數完成，暫時無法詳細說明，等到調查結果出爐將會詳細說明。蕭錦隆表示，這次事件提醒公司，要用更高標準檢視同仁需要，也因此承諾以下行動：蕭錦隆表示，會以最誠懇的態度面對檢討，落實改變，不再重演遺憾。