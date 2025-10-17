我是廣告 請繼續往下閱讀

中華民國114年國慶典禮已於上週圓滿落幕，總統賴清德在當天的演說中宣布，將整合各級防空系統打造「台灣之盾（T-Dome）」構想，才能有效降低中國軍事行動，也引發外界高度關注。對此，資深媒體人黃暐瀚透露，若要打造「台灣之盾」這樣一套戰鬥系統，預估總花費高達200多億台幣。黃暐瀚表示，賴總統講的台灣之盾，細節究竟如何？尚未可知。不過，國防安全研究院所長蘇紫雲博士17日在政論直播《暐瀚撞新聞》上分享，這應該是一套整合防空、反敵機、反飛彈的系統，利用「整合式戰鬥指管系統IBCS」，整合台灣現有的各式防空飛彈，形成「台灣之盾」。「這套IBCS的價格大約在美金8億元左右，換算台幣約200多億。」黃暐瀚提到，過往談到「墨子」，都會聯想到「兼愛、非攻」，若能兼愛（無差別的互利互愛）自然不起戰爭；至於「非攻」則是「反侵略」的意思，但要如何能夠做到「反侵略」？那就必須有適當的「保衛能力」。黃暐瀚直言，當年「魯班造梯、楚王攻宋」，全因為墨子在「兵推」過程中，一一破解了魯班的攻城之道，才打消了楚王的念頭。鑑古知今，小國善守，想要避免戰爭，厚植「防衛能力」，絕對是主要且必要的方法之一。