我是廣告 請繼續往下閱讀

強化健康評估：於服勤前與執勤期間，全面強化執行自我健康狀況評估。

落實通報機制：強調並落實組員異常狀況的處理程序及即時通報機制。

提升管理職能：強化管理職能與溝通協作能力，提升決策品質與執行效能。

持續檢視制度：將持續檢視現有的考核評鑑作業。

長榮航空孫姓空服員日前飛米蘭執勤時身體不適，抱病上班返台後離世，引發各界關注。今（17）日下午長榮航空總經理孫嘉明率高層出面道歉說明，並宣布啟動4大精進措施，並持續保持與家屬聯繫。今下午孫嘉明率首席副總經理廖至維、發言人陳耀銘、副總經理蕭錦隆、副總經理許惠森、協理楊秀慧出面說明。孫嘉明先率高層鞠躬致歉，強調「這次的事件，對我們是個極其沉痛的提醒。我們承諾，將以更高的標準，來打造一個讓所有同仁都能更安心、更健康的工作環境。」長榮航空空服本部副總蕭錦隆表示，公司在事發後第一時間即啟動內部調查，訪談相關人員以釐清事件全貌。同時，勞動部及桃園市勞檢處已於本週一（10月13日）至公司進行勞動檢查，經檢視，公司在飛行時數、休時及差假申請等事項上，皆符合相關規定。公司將持續積極配合主管機關的後續調查。蕭錦隆強調，儘管完整調查結果尚未出爐，但這次事件提醒了公司必須用更高的標準來關照每一位同仁。因此，長榮航空承諾立即啟動並落實以下幾項精進措施：長榮航空表示，會持續與家屬保持聯繫，並在調查完成後，以最負責任的態度向家屬說明，同時也會以最誠懇的態度，面對檢討、落實改變，讓這樣的遺憾不再重演，因為任何的制度與流程，最終的目的都只有一個，就是要保護每一位在天上飛及在地上打拼的長榮人。