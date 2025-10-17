我是廣告 請繼續往下閱讀

強化健康評估：於服勤前與執勤期間，全面強化執行自我健康狀況評估。

落實通報機制：強調並落實組員異常狀況的處理程序及即時通報機制。

提升管理職能：強化管理職能與溝通協作能力，提升決策品質與執行效能。

持續檢視制度：將持續檢視現有的考核評鑑作業。

長榮航空孫姓空服員抱病上班離世，引發各界關注。長榮航空今（17）日召開記者會，總經理孫嘉明率高層鞠躬道歉，強調「這次的事件，對我們是個極其沉痛的提醒。我們承諾，將以更高的標準，來打造一個讓所有同仁都能更安心、更健康的工作環境。」孫嘉明表示，他也以一位失去優秀同事的長官及夥伴的身份，表達對孫小姐離去的遺憾及不捨，他說，「我們很多同仁，至今仍無法相信，那位總是帶著溫暖笑容、在工作上盡心盡力的夥伴，就這樣離開了。她的離開，是我們心中永遠的痛。」同時孫嘉明代表公司，再次向家屬致上最深、最沉痛的歉意。他表示，這份歉意是為了失去的夥伴，以及家屬在這段時間所承受的巨大傷痛。針對外界的指教與批評，孫嘉明回應，公司並非躲起來，而是將心力優先投入在最重要的事情上：撫慰家屬並釐清事實，且協助處理後續事宜，希望能陪伴家屬走過最艱難的時刻。長榮航空空服本部副總蕭錦隆表示，公司在事發後第一時間即啟動內部調查，訪談相關人員以釐清事件全貌。同時，勞動部及桃園市勞檢處已於本週一（10月13日）至公司進行勞動檢查，經檢視，公司在飛行時數、休時及差假申請等事項上，皆符合相關規定。公司將持續積極配合主管機關的後續調查。蕭錦隆強調，儘管完整調查結果尚未出爐，但這次事件提醒了公司必須用更高的標準來關照每一位同仁。因此，長榮航空承諾立即啟動並落實以下幾項精進措施：長榮航空表示，會持續與家屬保持聯繫，並在調查完成後，以最負責任的態度向家屬說明，同時也會以最誠懇的態度，面對檢討、落實改變，讓這樣的遺憾不再重演，因為任何的制度與流程，最終的目的都只有一個，就是要保護每一位在天上飛及在地上打拼的長榮人。