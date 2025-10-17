我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電開完今年最後一場法說會後，17日股價卻是收在低點1450元，下跌35元、跌幅2.36%，成交量為37955張。統一投顧董事長黎方國對此信心喊話，台積電2000元是遲早的事，只是需要耐心。台積電16日法說會釋出的財報，讓多家內外資紛紛上調目標價，最高為匯豐2050元，僅次於真理資本先前喊出的2100元。黎方國認為，目前內外資預估台積電今年每股盈餘落在60至70元，2026年會超過75元，而2027年達到100元，以本益比23倍計算，100元對應的股價為2300元。因此黎方國看好，台積電2000元一定會到。台積電是台股權王，占台股權重超過4成，黎方國表示，股價不太可能噴出，但明年1月法說會前，可能複製今年7月法說會後，到本次法說會間的行情。此外，依照台積電的慣性，黎方國指出，許多重要訊息要到明年才會提出，包括全年展望、晶圓代工成長率等，看好台積電的明年更加樂觀。台積電過往法說會雖然普遍表現優異，但甚少在法說會後股價急漲。台積電第3季稅後純益4523億元，季增13.6%、年增39.1%，每股純益17.44元；毛利率高達59.5%，大幅優於市場預期。第4季，台積電預估營收落在322至334億美元，若以新台幣30.6元兌1美元匯率計算，毛利率預計介於59%至61%，營業利益率估49%至51%。