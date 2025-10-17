我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白洗嬉所寫下的《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》推出後感動許多人。（圖／誠品書局官網）

韓國知名暢銷書《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》，內容紀錄患有「輕鬱症」的作者白洗嬉跟精神科醫生的對話，書籍在2018年出版後馬上成為各大書店排行冠軍。然而今（17）日卻傳出白洗嬉驟逝的消息，享年35歲，而她在生前簽下了器捐同意書，遺愛人間讓5條珍貴的生命得以帶著她的意志繼續活在世上。根據韓媒報導，《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》作家白洗嬉於昨日離世，享年35歲。而她生前簽署了器官捐贈同意書，將心臟、肺臟、肝臟、腎臟等器官捐給了5個人，遺愛人間拯救了許多寶貴生命。白洗嬉出生在京畿道高陽市，家中排行老二，從小就喜歡閱讀寫作的她，大學主修了文藝創作，畢業後踏入了出版業工作5年。在期間她將自己得輕鬱症時，跟精神科醫生的談話過程記錄下來，推出了《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》，書籍推出後，為許多找不到生活目標的人們帶來了希望，更被譽為催淚神作，作品也被翻譯成繁體中文版，在台灣上市後也成為了書店銷售排行榜冠軍。白洗嬉的家人透露，她總是積極地關懷需要幫助的人，她的妹妹表示：「姊姊透過文字跟大家分享內心世界，用寫作傳達希望、孕育夢想，她有著一顆愛著許多事、無法討厭任何的善良之心，請在天上好好安息，我們真的很愛妳。」韓國器捐組織院院長也向白洗嬉的家屬表示感激，表示她在生命的最後也帶給大家溫暖，成為了拯救生命的奇蹟，成就了他人生命的全新開始。