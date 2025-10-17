我是廣告 請繼續往下閱讀

中部一個製毒集團利用彰化線西工廠林立方便掩護的優勢，租下500坪的癸皮廠房生產製造第三級毒品愷他命案，114年6月檢警循線前往搜索，查扣多達1756公斤市價約新臺幣15億的成品及半成品，逮捕陳男、謝男、楊男、林男及徐男等5人，今(17)經偵查終結，依毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品罪嫌，將被告5人提起公訴。刑事局中部打擊犯罪中心於114年6月間接獲情資，有毒品犯罪集團利用彰化縣線西地區1處鐵皮廠房，從事製造第三級毒品愷他命之情事，即與臺中市政府警察局大雅分局、太平分局及彰化縣警察局和美分局、員林分局等單位組成專案小組，並報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦。專案小組經蒐證發現，該毒品犯罪集團成員深知製毒過程會散發化工異味，為避免周圍居民察覺，刻意選定在彰化縣線西鄉工廠林立區域，意圖利用相鄰的塑膠及機械工廠，也會溢散化學物品氣味的「地利優勢」，在周邊承租1處室內近500坪的鐵皮廠房，再由集團成員進場展開製毒犯行。經蒐證完備後，檢警於114年6月19日持法院核發搜索票執行搜索，當場查獲第三級毒品愷他命製毒工廠1座，逮捕陳姓等5名製毒現行犯，並查扣愷他命成品628公斤及半成品1,228公斤、手機、製毒用化工原料及製毒工具1批等證物，調查完畢後移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，5名犯嫌均由法院裁定羈押，台中地檢署今(17)經偵查終結，依毒品危害防制條例之製造第三級毒品罪嫌，將被告5人提起公訴。