韓國女團TWICE成員志效、娜璉、MOMO與子瑜，在昨（16）日性感登上維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）舞台，4人以內衣外穿風格性感獻唱，其中，子瑜出道以來最大尺度的深V爆乳裝，更是辣翻粉絲。而今（17）日，子瑜也在Instagram上傳後台照，其中一張比愛心的照片，更是引發熱議，短短幾小時，就吸引85萬人按讚。
子瑜在今日PO出多張參加維多利亞的秘密時裝秀的後台照，只見她穿著粉色無袖緊身上衣，內搭紫色蕾絲內衣，深V設計讓她的好身材一覽無遺，下半身則穿著黑色短裙，上面還有著「PINK」的字樣，腳踩粉色毛絨長靴，造型甜美又性感。子瑜也俏皮地擺出多個姿勢擺拍，其中一張凝視鏡頭比出愛心的模樣，更是完美展現她的瓜子臉與精緻五官。
子瑜公開後台照 火速吸引85萬人朝聖
照片公開後，火速引發大批粉絲朝聖，「子瑜真的太美了」、「子瑜寶寶太性感了！」、「雖然知道已經很漂亮了，沒有想到身材也超好」、「好像芭比娃娃」等，短短幾小時就收獲85萬個讚。
TWICE熱唱2首歌 子瑜對嗓音狀態不佳自責道歉
TWICE成員志效、娜璉、MOMO與子瑜都穿上本季最新時裝，以內衣外穿風格，展現深藏不露的好身材，開全麥熱唱〈This is for〉、〈Strategy〉2首人氣歌曲，好身材絲毫不輸現場模特。
不過有粉絲指出，子瑜看起來似乎有點緊張，嗓音也聽起來發揮沒有很好。而對此，子瑜也在表演完後於粉絲交流平台透露當天嗓子不太舒服，疑似抱病上台演出，還因此自責道歉，粉絲得知情況後，也都非常擔心，喊話子瑜要多多休息，盡快恢復健康。
資料來源：子瑜IG
資料來源：子瑜IG