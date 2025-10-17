我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不滿農業部禁養，業者帶2公尺長鱷魚到立院前抗議。（圖／中正一分局提供）





由於不滿農業部禁止一般民眾飼養河口鱷，今（17）日上午嘉義鱷魚養殖場阮姓業者帶了一隻長2公尺的鱷魚到立院前陳情，警方通報動保處人員到場代保管該鱷魚，後續將依違反社會秩序維護法移請台北地方法院簡易庭裁處。中正一分局忠東所副所長徐群元表示，鱷魚養殖場阮姓業者因「不滿農業部禁止一般民眾飼養河口鱷」，於今日5時30分至立法院前持鱷陳情，本分局即時通報動保處人員到場協處，並於現場代保管該隻河口鱷，委由動保處協助後續保管事宜，後續將依違反社會秩序維護法第70條移請台北地方法院簡易庭裁處。中正第一分局呼籲，民眾表達意見應循合法途徑進行，切勿攜帶具危險性動物至公共場所，以免觸法並影響公共安全。分局將持續加強公共場所安全維護，確保社會秩序平穩。北市動保處表示，河口鱷魚以咬合力強大聞名，最大可成長至5公尺，若在市區逃逸，可能威脅民眾生命安全並引發大眾恐慌。動保處不敢大意，現場協調警方警用吊卡車先進行代保管鱷魚，並會同動物園鱷魚專家於現場監測鱷魚狀態，並於8時30分先行運送至臺北市動物之家，由動物園專家檢查後，做適當保濕，補充水分處置後，由動保處僱用民間吊卡車，本日上午10時即由動保員押運回嘉義縣飼養場。動保處提醒，阮姓飼主不顧勸阻，趁機讓鱷魚下車，已由警方依違反社會秩序維護法第70條將飼主帶至派出所製作筆錄。針對飼主以動物作為抗議籌碼，綑綁鱷魚，未做保水並長途運輸而涉損害動物福利方面，動保處也函請嘉義縣政府關心鱷魚在飼養場狀況，依動物保護法查處。動保處呼籲，任何活動都不應以動物做為籌碼，阮先生表達對中央政策的抗議，更不應以動物做為工具，而鱷魚屬危險動物，飼養本身即存在風險，五花大綁，長途運輸，除了可能造成動物緊迫受傷，若活動時鱷魚逃逸導致他人受傷或威脅公共安全，行為人恐面臨更嚴重法律責任。動保處亦將持續對類似以危險動物做抗爭活動情資積極因應，確保市民安全及動物福利。