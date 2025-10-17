我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（17）日上午前往高雄旗津營區勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練，期勉持續秉持忠義軍風，成為「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。他強調，未來國軍將繼續朝向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向前進，整合新興兵力和裝備技術，全面提升戰力。賴清德抵達後，首先登上左營軍艦聽取「海強操演」簡報，並觀看紀實回顧影片。隨後進行現地視導，依序至指揮管制室、前甲板及直升機庫，聽取海上指揮管制及防空接戰流程說明，以及防空武器及艦載無人機等介紹，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。賴清德表示，非常高興在左營軍艦上與大家見面，要感謝各位日夜護衛海疆，保護國家以及國人生命財產安全。他說，剛結束為期五天的「海強操演」，大家辛苦了，這是驗證國軍海空警戒、聯合反封鎖及戰力重整等科目的重要演練，也同時執行戰損恢復、整補等任務，可以說非常重要。賴清德說，海軍62.1支隊歷來護衛海疆及守護國人的安全，期勉大家能持續秉持忠義軍風，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。賴清德指出，面對中國的長期威脅，以及近年越來越頻繁的灰色地帶侵擾，國軍要持續強化不對稱戰力，並且導入各種先進國防科技，包括運用精準武器、無人載具以及人工智慧決策輔助等系統，提升台灣的防衛韌性。賴清德提到，未來國軍會繼續朝向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的方向前進，整合新興兵力和裝備技術，全面提升戰力，這不僅是國家與整體社會一起努力的方向，更是要普遍落實到部隊基層、深耕到國軍各單位的目標。據指出，「新訓練、新思維、新裝備、新科技」這項理念，呈現在近期的國安韌性特別預算及各類建軍整備計畫，特別是因應中國持續軍事擴張、灰色地帶襲擾等新型態威脅加劇，國防建軍將持續整合新興兵力及裝備技術。同時，也透過強化各級部隊實戰化的訓練及驗證，整體提升聯合作戰能力。據了解，國防建軍整備將持續凸顯對新科技與不對稱戰力的投資，包括各式飛彈、無人載具、以及強化作戰持久性與存活率的設施。在世界各國紛紛重視國防投資與責任分擔的同時，台灣並未置身事外，持續增加國防支出以維護台海和平。