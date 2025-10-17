我是廣告 請繼續往下閱讀

僅次於總套規格的港灣海景套房，因為畢竟是4人，所以直接分住港灣海景套房

▲據傳BLACKPINK此次入住高雄洲際酒店，且選擇住到僅次於總套規格的港灣海景套房。（圖／翻攝高雄洲際酒店官網）

▲高雄洲際酒店的港灣海景套房，顧名思義可遠眺高雄港景。（圖／翻攝高雄洲際酒店官網）

粉絲也想住高雄洲際酒店 今天住一晚2萬1164元起

▲今晚還想跟BLACKPINK一同入住高雄洲際酒店，需花上2萬1千多元。（圖／翻攝高雄洲際酒店官網）

韓國女團BLACKPINK明（18）日開始一連兩天在高雄世運主場館開演唱會，全台粉絲拭目以待，據傳BLACKPINK將於今（17）晚就抵達高雄小港機場，而入住的酒店就是之前也下榻過的高雄洲際酒店。而之前(G)I-DLE（現改名為i-dle）、MAMAMOO成員華莎以及男神朴寶劍等韓國藝人，來高雄也都是指名要入住於此酒店。BLACKPINK明天開始將在高雄一連開兩場演唱會，高雄多處地標、景點都打上粉紅色燈光以應援，全高雄都陷入瘋狂的粉紅色熱潮，足見其魅力。此次BLACKPINK再次來台，據傳BLACKPINK此行同樣會比照上一次慣例，沒有選擇要價一晚25萬元的總統套房，而是，同樣配備高檔，獨立的休息起居區域，步入式淋浴間和獨立浴缸，與50吋LG大螢幕智慧型液晶電視、高端品牌BYREDO沐浴產品等，至於粉絲們如果這兩天也想要隨著腳步入住高雄洲際酒店，但是提醒洲際一向都採用浮動房價機制，數字會滾動式更動。高雄這幾年舉辦多場大型演唱會，各巨星都有自己喜好入住的飯店，像是Coldplay主唱克里斯馬汀就住過晶英國際行館（現更名為然一酒店），而紅髮艾德則同樣也是下榻高雄洲際酒店。