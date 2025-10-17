韓國女團BLACKPINK明（18）日開始一連兩天在高雄世運主場館開演唱會，全台粉絲拭目以待，據傳BLACKPINK將於今（17）晚就抵達高雄小港機場，而入住的酒店就是之前也下榻過的高雄洲際酒店。而之前(G)I-DLE（現改名為i-dle）、MAMAMOO成員華莎以及男神朴寶劍等韓國藝人，來高雄也都是指名要入住於此酒店。
BLACKPINK明天開始將在高雄一連開兩場演唱會，高雄多處地標、景點都打上粉紅色燈光以應援，全高雄都陷入瘋狂的粉紅色熱潮，足見其魅力。此次BLACKPINK再次來台，根據可靠消息指出，又是選擇入住之前也住過的高雄洲際酒店。
據傳BLACKPINK此行同樣會比照上一次慣例，沒有選擇要價一晚25萬元的總統套房，而是僅次於總套規格的港灣海景套房，因為畢竟是4人，所以直接分住港灣海景套房，該套房佔地17坪大（約56平方公尺），同樣配備高檔，獨立的休息起居區域，步入式淋浴間和獨立浴缸，與50吋LG大螢幕智慧型液晶電視、高端品牌BYREDO沐浴產品等，住一晚則要價5萬元。
粉絲也想住高雄洲際酒店 今天住一晚2萬1164元起
至於粉絲們如果這兩天也想要隨著BLACKPINK腳步入住高雄洲際酒店，《NOWNEWS》記者實際上官網查詢，今晚最低價為2萬1164元，明晚則已全滿。但是提醒洲際一向都採用浮動房價機制，數字會滾動式更動。高雄這幾年舉辦多場大型演唱會，各巨星都有自己喜好入住的飯店，像是Coldplay主唱克里斯馬汀就住過晶英國際行館（現更名為然一酒店），而紅髮艾德則同樣也是下榻高雄洲際酒店。
