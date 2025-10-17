我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）所相中的北投士林科學園區T17、T18陷入台北市政府與新光人壽的爭執之內，日前已發函給經濟部，希望能在24日以前尋覓更適合土地。經濟部長龔明鑫今（17）日受訪表示，經濟部會努力把輝達留在台灣，並拍胸脯認為，據輝達尋地條件，經濟部所選擇土地，「也不會比T17、T18差。」龔明鑫重申，輝達還是有意願留在台灣，所以才會發函給經濟部，希望除了T17、T18土地之外提供其他選項，信中也提供相關選地條件，「從我們主觀的角度來講的話，我覺得那些場地（經濟部所選土地），也不會比T17、T18差。」媒體詢問，據悉財政部國有財產署有將台北市松南營區，以及林口產業園區文件翻譯成英文，是否是為了輝達做準備？龔明鑫表示，就經濟部來講這樣應該沒有因果關係，提供土地是其他選擇，T17、T18的協商還是會持續。輝達因土地問題卡關，７日已經接到輝達委託代表的信函，盤底各地土地。龔明鑫受訪表示，過去就有做過盤點，對於媒體詢問各地地點，他並沒有證實，但是有透露台北市松山機場南側的松南營區確實有列入考量。