民眾黨主席黃國昌近日被爆豢養狗仔、駭客集團，被鏡週刊指控恐涉犯多罪，不僅狗仔集團薪水由「凱思國際」支付，且凱思國際和他有姻親關係。對此，黃國昌今（17）日開嗆，「請問是哪位姻親？鏡傳媒集團今天要回答了嗎？」，而鏡週刊也發聲明回應道，「本刊勸你稍安勿躁，答案下週二揭曉」，火藥味十足。黃國昌近日被踢爆，妻子高翔與兒子的戶籍，都登記在「凱思國際」負責人李麗娟房產下。對此，黃國昌今日痛批，政治的攻擊衝著他來，搞到他的太太、未成年小孩的就學，有完沒完，「可不可以有一點基本的新聞倫理？」針對鏡週刊影射凱思集團是黃國昌姻親開的，黃國昌也嗆聲道，「請問是哪位姻親，鏡傳媒集團今天要回答了嗎？」對此，鏡週刊今日下午發表聲明回應，第一，鏡週刊2021年4月21日報導「萬年主管把持欺瞞政府 央廣詐領補助無照播送」新聞，鏡週刊聲明接續表示，第二，黃國昌索要的資料包括眾多機敏資訊，且多與設備規格有關，與本刊四年半前報導主題圍繞在「央廣遭爆詐領補助款、消防設備有疑慮」相距甚遠，鏡週刊最後表示，「黃委員說本刊一直在影射凱思是他姻親開的，『請問是哪位姻親，鏡傳媒集團今天要回答了嗎？』