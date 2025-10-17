我是廣告 請繼續往下閱讀

愛爾達電視今（17）日下午3點正式發出聲明，確認自2025-26賽季起無法取得NBA新一年度授權，結束過去10年與NBA官方的合作關係。此舉意味著台灣MOD平台觀眾將無法再透過愛爾達收看任何NBA賽事，消息一出瞬間在社群引發大量討論與退訂潮。根據聲明內容，愛爾達指出：「感謝NBA官方多年來的支持與協助，讓雙方在過去十年間共同打造無數經典轉播回憶。祝福NBA聯盟及所有球迷持續享受籃球的熱情與榮耀。」未來愛爾達將持續提供多元運動內容，自11月起仍會播出HBL高中籃球聯賽、BWF羽球巡迴賽、WTT桌球巡迴賽、英超、義甲、德甲、歐冠、ISU花式滑冰系列賽、NFL美式足球等高人氣賽事。此外，愛爾達也宣布2026年將提供超過15,000小時運動賽事直播，涵蓋三大國際賽，包括WBC世界棒球經典賽、FIFA世界盃、名古屋亞運，並強調是「全台唯一同時擁有三大賽事轉播權」的媒體。消息一出，愛爾達官方粉絲團湧入大量留言。不少球迷直言「剛續約就是為了NBA」「能退費嗎？」、「才剛買三年會員欸」，甚至有人怒喊「體育台沒轉播NBA要幹嘛」，另一部分網友則悲觀預測：「這會造成明年訂閱數大減」、「MOD沒有NBA怎麼行？」、「緯來撿到寶」。不過，也有支持者表達理解與感謝：「NBA轉播權真的太貴了，辛苦你們」、「明年還有世界盃、經典賽，繼續挺愛爾達！」、「愛爾達畫質最好，還有NFL、羽球就夠了」、「希望能多轉播黑豹旗或國內體育賽事」。此外，也有部分觀眾則關心「Hami Video運動館方案是否會降價？」，並許願「希望NFL、NHL、F1能增加場次」。