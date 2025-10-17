美軍南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）四星上將突然宣布將在12月退休，霍爾西去年11月才接任南方司令部司令，他的提前離任是近期五角大廈高階將領離職潮的又一案例，霍爾西並未說明退休原因，但外界傳言他與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）不和，另外，川普政府近來針對委內瑞拉展開一系列軍事行動，也有說法認為霍爾西對這些軍事行動有所疑慮，因此選擇在此時走人。
根據《美聯社》報導，霍爾西在社群平台宣布了自己退休的決定，「過去37年來，能夠為我們的國家、美國人民服務，支持和捍衛我們的憲法，我感到非常榮幸」。霍爾西說南方司令部「過去為保衛我們的國家做出了持久貢獻，未來也將繼續這樣做」，霍爾西強調即使自己離開，相信南方司令部依舊會持續專注於部隊的使命，確保美國作為「全球自由燈塔」的地位不變。
赫格塞斯隨後也發聲替霍爾西送上祝福，稱讚霍爾西數十年來為國家做出的貢獻，肯定霍爾西表現出對於「使命、人民和國家的堅定承諾」，以及具有卓越的作戰能力和戰略眼光。
突然退休原因惹猜疑
霍爾西此時退役的時機相當敏感，因為美軍正在南方司令部所轄的加勒比海和南美洲海域加大行動部署，尤其是劍指委內瑞拉，已經至少五次針對所謂的「運毒船」進行軍事攻擊，造成至少超過20人死亡。這類行動是否符合國際法與美國法律，一直存在爭議。
另外，根據《路透社》報導，有消息人士透露，霍爾西與赫格塞斯之間的關係一直很緊張，甚至有人懷疑霍爾西恐遭赫格塞斯解僱，這可能是霍爾西突然選擇退休的原因。而兩人的分歧主要就是對美軍在加勒比海的軍事行動看法不同，赫格塞斯希望積極加強打擊力道，而霍爾西則擔憂這些行動並不合法。
