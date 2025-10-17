我是廣告 請繼續往下閱讀

響應10月17日台灣文化日，文化總會今舉辦「總統文化獎」頒獎典禮。文化總會會長、總統賴清德表示，今年主題為「文化無框，綻放自由」，感謝五組得獎者讓台灣文化吸收自由民主的養分、持續發光。五組得獎者分別為「文化耕耘獎」《藝術家》雜誌社創辦人何政廣，「在地希望獎」獲獎者社團法人高雄市美濃愛鄉協進會，「人道奉獻獎」為關愛之家，「青年創意獎」《做工的人》作者林立青，「社會改革獎」則是台灣勞工陣線協會。文化部長李遠表示，「總統文化獎」和其他重要文化獎項的差別，在於它對於文化的定義更廣泛、更生活化，不限於特定形式、不局限於個人。以及更著重在未來的可能性、創造性、方向性。總統文化獎從創辦至今，展現出台灣各個時期對文化的關注與想像，對台灣整體藝文環境的營造具有重大意義。賴清德細數得獎者，何政廣以半世紀投入美術出版，為藝術家打造發聲平台，記錄台灣美術發展軌跡。美濃愛鄉協進會則是守護黃蝶、推動反水庫運動，深耕環保與地方創生，成為社區營造典範。台灣關愛基金會，長期照顧愛滋感染者與弱勢移工，展現台灣最溫暖的人道精神。賴清德表示，林立青先生從工地監工到作家，持續為勞工發聲，並成立社會企業協助弱勢重返職場。台灣勞工陣線協會，堅定推動勞權法制化，成為社會進步的重要力量。日前行政院長卓榮泰才承諾要擴大引進移工。文化總會副會長江春男則說，台灣社會很大一部分是靠移工支撐，各車站都可以看到移工人山人海的身影，但是我國政策法律卻無法覆蓋到他們。日前自己關愛之家據點發現小小一個房間裡面，卻容納了近廿個小寶寶，都是失聯移工的孩子，因為沒有生母沒有我國身份，因此只能安置在那邊。江春男表示，台灣是移民社會，呼籲社會多給移工一些資源，不論是新住民或是移工的孩子都給予照顧，建立溫暖社會。