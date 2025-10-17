我是廣告 請繼續往下閱讀

中華經濟研究院今（17）日公布2025年經濟成長率預測，預估全年GDP成長率將達5.45%，呈現「內外皆溫」，但也示警產業出現「冰火二重天」情勢。經濟部長龔明鑫今下午出席「經濟部產業競爭力輔導團啟動大會」受訪說，GDP成長率符合出口數據，特別預算通過，將可以協助傳產升級轉型，避免持續出現產業「冰火二重天」。中經院表示，台灣因為出口暢旺，所以GDP成長率優於預期；但是受到經濟大環境及國人到海外消費，內需經濟較顯相對疲弱。遠雄人壽風控長儲蓉表示，台灣景氣平均溫度是溫暖，但卻是呈現科技及傳統產業「冰火二重天」，發展相當不平均，容易造成社會上出現強烈剝奪感，恐引發社會問題。對於全年GDP成長率可望達到5.45%，龔明鑫並不感到意外，甚至說認為主計總處8月預測台灣今年經濟成長率為4.45%稍微低估，因為經濟部長期觀察台灣出口狀況仍相當強勁，尤其第1季、第2季出口成長都達到20%以上。他也提到，按照台積電董事長魏哲家說法，現在AI需求仍非常殷切，短時間內很難出現扭轉趨勢，「我想這樣的趨勢還會持續下去。」然而，他也坦言，國內中小企業、內需型傳產確實免不了受到衝擊，因此政府才成立競爭力輔導團，協助產業度過難關。他也不忘感謝立法院今日通過特別預算，經濟部拿到相關預算就可以大力支援傳產升級轉型。他總結，高科技產業相信未來幾年都會有好表現，而現在就必須要花時間讓傳產升級轉型，這樣的話就不會產生產業的「冰火二重天」。經濟部今日成立「產業競爭力輔導團」，整合跨單位包含AI數位轉型、AI人才培育、金融支持等七大輔導措施，串聯超過25個產業公協會與法人單位，打造「一條龍服務流程」。其中，數位轉型最高提供42萬元的導入與人才培訓補助，協助業者建置雲端或地端AI工具；技輔導則規劃推動協助500家以上野者升級試製驗證環境，培育上千位智慧製造核心人才。