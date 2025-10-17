我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會今（17）日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，行政院發言人李慧芝表示，感謝立法院朝野各黨團的支持，現金發放作業會在法案公告後，依法儘速在1個月內執行。「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」原編列歲出新台幣5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持，朝野協商決議，刪減國防部預算近51億元，另外還刪減勞動部「支持勞工安定就業」媒體宣傳費2000萬元，凍結4000萬元，以及衛福部挹注全民健康保險基金，凍結1億元，提出檢討專案報告，經同意後，始得動支。對此，李慧芝表示，韌性特別預算案，是為了因應美國對等關稅以及國際情勢的重要政策，強化並擴大產業支持範圍，尤其針對農漁業及工業項目的特定產業，規劃輔導協助升級轉型，是對產業最直接有效的幫助，過去各部會是以「移緩濟急」的方式來協助產業，現在預算通過後將能更全面照顧相關業者。李慧芝指出，特別預算中國土安全韌性部分，從國防部設備與設施的提升、海巡署的情監偵系統到內政部防災避難設施的強化，都是確保國土安全的重要預算；此外，預算案也加強關懷弱勢並增加發放現金作業所需經費，感謝立法院朝野各黨團的支持，現金發放作業會在法案公告後，依法儘速在1個月內執行。在審查過程中，國防部預算、衛福部照顧弱勢族群媒宣費、勞動部支持勞工安定就業媒宣費等預算遭刪減，李慧芝表示，相關部會已在委員會審查及朝野協商期間，詳盡說明使用規劃，對於預算仍遭刪減，政院表示遺憾；至於挹注健保基金等遭凍結的預算案，相關部會將儘速提出專案報告，期望立法院能夠早日解凍。