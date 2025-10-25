(10/29 18:12更新：新增蝦皮優惠內容) 百貨周年慶後，網購雙11接棒，雙11被網購業者視為年度最大檔期，優惠也會下殺的更深。Momo今年找來高人氣的啦啦隊女神李珠珢壯大聲勢，同時還有抽機票、機車、搶紅包、送mo幣等，據官方統計，今年直接回饋給消費的金額已經上看6億元，是近年最高金額的一次。Coupang 酷澎手機舊換新加碼有10%現金回饋，NEOFLAM指定炒鍋獨賣價1,111 元。雙11元老的淘寶，除了99包郵之外，今年狂推超商取貨付款，且從即日起到11/14每日開放可領紅包和直運券。
🟡momo購物網官網
📍活動日期：
◼︎ 10/23–10/31 雙11預熱
◼︎ 11/1–11/11 主檔期；部分回饋/神券/滿額贈延伸至 11/13
📍信用卡優惠：
◼︎ 攜手28家銀行檔期回饋，指定日/指定門檻最高可達約20%
◼︎ 「momo卡」千大品牌最高7%回饋、無上限（活動至12/31）
◼︎ 「moPlus」會員筆筆消費4% mo幣；百大品牌再加碼4%無上限；美妝指定再+6%；指定日滿額最高再領1,500 mo幣，疊加全站最高上看37.5%
📍活動內容：
◼︎ 天天抽「雙大獎」：11/1–11/11 不限金額下單可登記抽宏佳騰 EV-C1 純電跑旅共11台；另加碼長榮航空機票達拉斯雙人來回（11/1、11/11）與釜山雙人來回（11/2–11/10、11/12–11/13），總價值逾300萬元
◼ 組隊團戰最高回饋3.5%：11/1 與 11/10 20:00–11/11 組4–8人團、達指定累積門檻回饋最高3.5%，主揪再領111 mo幣
◼︎ 百萬紅包雨&夜貓神券：每日多時段搶 mo幣與$88/$111/$222/$300折價券，另有肯德基／必勝客異業好禮（部分日別與名額依公告）
◼︎ VIP超狂加碼：11/1 單日滿額送最高$1,111 mo幣；11/2–11/8 天天加碼送最高3%；11/1＋11/11 兩日皆滿$5,000 再送200 mo幣（限量）
◼︎ 滿額贈禮天天送：11/1 滿$3,500 登記領專櫃美妝正貨三選一；11/2–11/8 每日不同品類滿額禮；全家/7-ELEVEN 取貨另有加碼好康（依日別）
◼︎ 全站滿額送閱讀器：11/1 當日滿$39,999 登記送「momoBOOK 黑白閱讀器」（限量）
◼︎ mo店＋千萬補貼：指定店家超取滿$390/宅配滿$790 免運
◼︎ AI女神日＆大使互動：11/4 當日達指定門檻可登記抽李珠珢 11/30 見面會門票。
相關連結：momo雙11組隊！抽純電跑旅、李珠珢見面會門票 撒6億mo幣搶業績
🟡蝦皮購物
📍活動日期：即日起–11月13日
📍信用卡優惠：
◼︎進站可領「全站信用卡15％蝦幣回饋券」，滿1500元可用，最高回饋11111蝦幣（限11月11日–11月13日）。
◼︎刷指定銀行信用卡，單檔最高再拿11111回饋。
📍活動內容：
◼︎全站0元起免運：11月11日「店到店」0元起免運無限次；加碼10張超商免運券，滿199元免運（7-ELEVEN、全家、萊爾富），宅配490元起免運；指定店家滿199元享「隔日到貨」免運服務。
◼︎滿千現折再疊券：全站滿1000元現折300元（限11月11日–11月13日）；商城滿1000元現折300元（限11月11日）；另有商城9折起券與全站91折起券，滿1000元最高各可折4000元、2500元（均限11月11日）。
📍Red Bull聯名
◼︎即日起至11月13日，蝦皮直營店滿1111元抽「2026日本鈴鹿大獎賽雙人團體行」
◼︎10月31日、11月11日蝦皮直營店滿399元送Red Bull能量飲料1罐。
◼︎11月3日12:00看「佳宜好朋友」直播，Red Bull官方旗艦店滿1000元抽Red Bull Racing限量周邊。
◼︎11月10日21:00跨夜直播，加購物車累計滿11111次，加碼抽10箱整箱Red Bull。
📍年度熱銷品6折起：
◼︎滿意寶寶瞬潔乾爽輕巧褲箱購1299元起。
◼︎大研生醫德國頂級魚油10盒送便利包1盒7611元。
◼︎LG單層空氣清淨機（寵物功能版）16900元。
◼︎高露潔OPTIC WHITE光感．白5％ Pro Series瞬白牙膏85g449元。
🟡Coupang 酷澎
📍活動日期：10月26日開跑，優惠截至11月12日
📍信用卡／支付優惠：
◼︎11/6起使用 LINE Pay 並綁定中信 LINE Pay卡，每筆火箭速配訂單最高享 6% LINE POINTS；另有加碼 5%；一般消費 1% 無上限
📍活動內容：
◼︎WOW會員免運：火箭速配、火箭跨境不限金額通通免運，月費 59 元。
◼︎手機舊換新加碼 10% 現金回饋：於Coupang購買指定 Apple／Samsung／OPPO／vivo 機型，結帳後走US3C舊機回收流程，可獲收購金額10%加碼
◼︎餐廚限定：NEOFLAM 指定炒鍋酷澎獨賣 1,111 元，再送廚房配件三件組。WOKY × Sanrio 新品、THERMOS 膳魔師等滿千折百、滿額贈。
🟡淘寶
📍活動日期：即日起至11月14日
📍信用卡／支付優惠：
◼︎中國信託「中信全球付」跨境帳戶支付、貨到付款免1%手續費，10/24–10/28每日00點滿1,000再折100。
◼︎街口支付11/1–11/14每日免1%手續費，11/5會員日最高回饋4.5%。
◼︎台新信用卡11/1–11/11滿1,111送111點、滿5,000送300點，Richart卡最高回饋13.3%。
◼︎Visa卡用戶10/20–11/14天天搶九折券，無限卡加碼免3%手續費。
◼︎國泰CUBE Visa 10/31–11/11滿2,200折200、滿6,600折666、滿9,000折1,111。
◼︎聯邦Visa 10/21–11/11滿1,800折180、滿5,800折600。
📍活動內容：
◼︎新用戶專屬「運稅費通包大補貼」：完成中信認證後首筆選「跨境貨到付款」可享運費、稅費、服務費全免。
◼︎88VIP購物卡老客回饋：五大專屬權益，包含95折、紅包、免運、客服、退貨補貼等，雙11期間最低可領RMB5,000滿額券。
◼︎限量紅包、運費券天天抽：10/17–11/14每日開放領取人民幣20–30元紅包與運費券。
◼︎跨境貨到付款服務全面開放，全台7,000家7-ELEVEN可先取貨再付款。
◼︎超商取貨贈品：7-ELEVEN下單贈「貳樓雙起司義大利麵」、萊爾富贈「大杯美式咖啡」。
相關新聞：蝦皮、momo注意！淘寶雙11搶客「首單5元」 滿額免運可貨到付款
🟡Yahoo購物中心
📍活動日期：10/28 起–11/6 首波暖慶
📍活動內容：
◼︎最高回饋 16%：「超級品類日」全站 1 折起；單日滿 2,500 登記送 11% 購物金，加上指定品類再加碼 5%，合計最高 16%。
◼︎玩遊戲抽大獎＋OPENPOINT 1,111 點：站內遊戲天天送星巴克、肯德基、必勝客等美食券，再加碼抽 1,111 點 OPENPOINT。
◼︎COLD STONE 好康：10/31-11/2週末限定，消費登記就送限量COLD STONE經典冰淇淋+原味脆餅歡樂體驗券，11/1起至12/4於全台COLD STONE直營門市出示任一Yahoo購物、Yahoo拍賣或Yahoo App，即享冰淇淋買1送1優惠。此外，進站玩遊戲天天有獎，星巴克、肯德基、必勝客等美食券，登記再加碼抽1,111 OPENPOINT點數。
◼︎uniopen 會員點數放大 50 倍：即日起–11/15，3 點 OPENPOINT 換 150 元「雙享券」，下單可折抵。
資料來源：Momo、 Coupang 酷澎、淘寶、Yahoo購物中心
