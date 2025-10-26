今年入秋最冷，首波「降溫最明顯」冷空氣恐致氣溫低至20度以下，國民服飾NET目前正舉辦「零碼出清任選5件4折」活動，NET小編表示，更划算便宜的「紅標限店活動：5件3折」快閃優惠，全台限定22家門市一次看。而UNIQLO除了有「保暖羽絨」降價990元千元有找外，10月31日還將開賣日系潮流NEEDLES 2025秋冬聯名全系列。
入秋最冷！NET：紅標商品出清優惠
中央氣象署表示，10月29日前北部、宜蘭持續濕涼，下周末11月1日東北季風再起，「今年首波降溫最明顯」冷空氣，恐致氣溫低至20度以下。
換季添購禦寒服飾、及撿便宜購買時機到了！國民服飾NET目前正舉辦「零碼出清」紅標活動，服飾商品任選1件6折、3件5折、最便宜「5件3折」，不少家庭大人、小孩一起入手省更多。
NET：更便宜「5件3折」快閃優惠！全台22家門市限定
而NET小編在Facebook粉專表示，其實有比店面「再低一折」的限店好康，更划算便宜的「紅標限店活動：5件3折」快閃優惠，全台限定22家門市一次看。
◾️「北部」大安拍點、新莊五店、淡水二店、樹林一店、基隆三店、宜蘭友愛、中壢七店、桃園桃鶯、新竹站前、湖口一店。
◾️「中部」苗栗新東、豐原一店、台中逢甲、台中復興、和美一店、虎尾一店。
◾️「南部」朴子一店、台南西門、台南文賢、屏東二店、高雄大順。
◾️「東部」花蓮一店。
UNIQLO：保暖「羽絨990元」！NEEDLES秋冬聯名將開賣
目前天氣持續濕涼，仍時不時有雨，推薦多加穿一件UNIQLO「特級極輕羽絨背心」，採用蓬鬆度750以上的高品質羽絨製成，輕盈保暖，搭配防潑水加工，可彈開小雨程度的水份。目前官網還有黑、灰、藍等，中性實穿5色都有尺寸，UNIQLO「特級極輕羽絨背心」特價990元、對比原價1490元「現省500元」。
而備受時尚迷關注，UNIQLO首次合作日系潮流NEEDLES，2025秋冬聯名全系列，則將於10月31日全台開賣。由NEPENTHES創辦人清水慶三所主導的設計品牌NEEDLES，受60年代美式服飾啟發、並融合日本工藝品質，主打自由、細膩且獨樹一幟的視角，成為現今潮流達人熱愛的日本美式復古品牌。
此次聯名以UNIQLO經典刷毛單品為基礎，外套採用摩登寬鬆的廓形勾勒1970年代復古氣息；寬版開襟外套有著NEEDLES標誌性的蝴蝶與條紋；寬褲則以筆直優雅的廓形搭配同色系標誌性的側邊條紋，低調又有設計感。全系列單品1290元起，10月31日起於全台UNIQLO店舖皆有販售。
資料來源：中央氣象署、NET、UNIQLO
