台北市信義區世貿展覽館今（26）日下午發生墜樓意外，一名年僅14歲的國中一年級少年，陳屍在人行道。由於地點鄰近台北101捷運站出口，許多民眾目擊後驚嚇不已。警方到場封鎖現場，並進行採證與勘查。
據了解，少年住在吳興街一帶，下午獨自外出前往世貿展館，不久後陳屍在人行道。警方在現場發現一張紙條，初步排除他人涉案，正調閱監視器畫面釐清詳細經過。
家屬接獲噩耗後情緒崩潰、哭癱在地，難以接受事實。警方除持續調查案情外，亦呼籲社會大眾關心青少年心理健康，若有情緒困擾應及時尋求協助。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
