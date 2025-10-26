我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市信義區世貿展覽館今（26）日下午發生墜樓意外，一名年僅14歲的國中一年級少年，陳屍在人行道。由於地點鄰近台北101捷運站出口，許多民眾目擊後驚嚇不已。警方到場封鎖現場，並進行採證與勘查。據了解，少年住在吳興街一帶，下午獨自外出前往世貿展館，不久後陳屍在人行道。警方在現場發現一張紙條，初步排除他人涉案，正調閱監視器畫面釐清詳細經過。家屬接獲噩耗後情緒崩潰、哭癱在地，難以接受事實。警方除持續調查案情外，亦呼籲社會大眾關心青少年心理健康，若有情緒困擾應及時尋求協助。