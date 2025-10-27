我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天阿信（如圖）在27日深夜開直播，和粉絲聊心情和出道25年的點滴。（圖／翻攝自ashi_ig）

▲ 五月天出道25年，出道初期有媒體將他們和F4比較，並提及外表差異，對此，主唱阿信（右2）在多年後為自己平反，自封是北投金城武。（圖／相信音樂提供）

天團五月天主唱阿信在完成廈門演唱會工作後，於27日凌晨自己加班開直播，和粉絲聊心情以及出道25年來的點滴，他也反思為了工作真的犧牲很多，自小在北投成長的他，幽默說自己是「北投金城武」，最後不改俏皮本色，對著鏡頭說明開濾鏡原因，「拎北年紀大了，不開不行。」阿信在直播裡說了很多小故事，分享了成為天團的代價，他表示，常常在臉書看到同學們聚會的開心畫面，但他從未參加，對父母也無法常常陪伴，身邊工作人員發生人生大事時，他也難以在場。阿信感嘆，「我一回家，等到真正閒下來的時候，結果我所有朋友都睡了。」他向粉絲告白，「也許其實我最好的朋友就是你們，謝謝你們成為我的朋友，謝謝你們和我一起聊天到現在。」阿信剛出道時，有媒體把五月天拿來跟當時的偶像男團F4比較，並認為五月天外型跟F4有落差，阿信在多年後為五月天平反，幽默自豪地自封：「我畢竟也是北投金城武。」樂團剛出道時有很多有趣的事，阿信說，剛開始許多觀眾還不太認識「五月天」這個團名，還有人以爲他們叫「五月花」，他們乾脆順勢改稱自己「五月花」，沒想到觀眾的反應竟然很熱烈阿信表示，剛出道時也有很多瘋狂事件，像是有次到某地演出時，歌迷對他們太過熱情，五月天乘坐20人座巴士抵達，激動的歌迷竟然合力把整台巴士抬了起來，阿信模仿當時歌迷尖叫的樣子，直呼：「真的好恐怖，難以想像。」在與粉絲的聊天時，有粉絲留言自己立志不婚不生時，阿信馬上勸導人生不要太早決定，他舉了瑪莎的例子，「瑪莎在我們十幾歲的時候告訴我，這輩子絕對不談戀愛，絕對不生小孩，結果他最早談戀愛，雖然不是我們五個最早結婚的，但是他一生就生到雙胞胎，所以人生真的很難講，當你遇到你愛的人，會改變想法。」