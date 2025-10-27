我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費和加班費、侵占政治獻金案，高雄地院今（27）日上午首度召開準備庭。對於林岱樺2026高雄市長若黨內初選沒過關，是否會脫黨參選一事，國民黨立委柯志恩今（27）日接受專訪時分析，林岱樺不太可能可能脫黨參選2026高雄市長，而林岱樺近期將辦三山造勢，是「秀肌肉」最後一搏。柯志恩今日在政論節目《中午來開匯》中分析，按過去例子來看，從民進黨脫黨的，不會贏得勝利，更何況民進黨支持者也不會接受脫黨參選，會被認為是在扯後腿，所以林岱樺不太可能脫黨參選。柯志恩指出，3年多前跑高雄地方時，就發現林岱樺最認真，「民進黨內參民調林岱樺還是排前二。如果說她無望了，怎麼會堅持到現在？所以還有的看」，並大讚林岱樺「堅忍不拔、韌性不得了」，雖然不會脫黨，但會奮戰到初選。柯志恩透露，林岱樺近期仍積極布局，規畫三山造勢活動，本周在岡山、12月在旗山、明年1月在本命區鳳山，而三山造勢就是在秀肌肉，林還是有實力在，正在做「最後一搏」，就算輸也要光光采采。