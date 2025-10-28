涮乃葉宣告，即日起在多家指定分店推出「平日幸福小資餐」，最低330元即可以享有3盤自選肉品與自助吧吃到飽。分別是新店家樂福店、桃園家樂福經國店、斗六家樂福店、豐原家樂福店、台南大潤發店、新竹大魯閣湳雅店、基隆好食城店、新店小碧潭店、中壢中山東路店共9家分店。
日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，即日起在全台幾家指定分店的平日新推「平日幸福小資餐」，其中的午餐時段最便宜每人只要330元，享有3盤肉加上自助吧，自助吧除了有蔬菜還有麵、飯、咖哩、霜淇淋等，皆無限供應。且光是330元就共有三款套餐可選，「豬肉套餐」可從國產美花豬、國產五花豬兩選項中選三份；或者「豬雞套餐」可國產美花豬、國產五花豬、國產全氣冷雞腿各一；又或者「海陸套餐」，有安格斯五花牛、國產梅花豬、鱸魚塊各一。提醒「平日幸福小資餐」用餐時間有限制，僅有60分鐘。
不要肉盤、單純吃自助吧 每人只要320元
想吃更奢華一點，則更有澳洲和牛套餐，午餐每人410元，能吃到2盤肉品，同樣含有自助吧。另外平日的晚餐也有小資套餐，只比平日午餐每人多20元。另也推出單純自助吧方案，即沒有肉盤，平日午餐更是只要320元、平日晚餐340元。
平日幸福小資餐適用分店，一開始包含新店家樂福店、桃園家樂福經國店、斗六家樂福店、豐原家樂福店、台南大潤發店。另又公布10月27日開始再新增新竹大魯閣湳雅店、基隆好食城店、新店小碧潭店、中壢中山東路店，等於目前全台共有9家分店將有幸福小資餐優惠。
🟡「涮乃葉」平日幸福小資餐相關資訊：
餐價：平日午餐每人330元起、平日晚餐每人350元起
全台適用分店：新店家樂福店、桃園家樂福經國店、斗六家樂福店、豐原家樂福店、台南大潤發店、新竹大魯閣湳雅店、基隆好食城店、新店小碧潭店、中壢中山東路店，全台目前共計有9家分店。
王品集團開竹北店 加入官方LINE可免費吃A5和牛壽喜燒
另外，王品集團旗下火鍋吃到飽「和牛涮」再展店，首度進軍新竹地區開設「竹北光明店」，加入官方LINE領取指定優惠券，可以免費品嚐A5和牛壽喜燒。不過和牛竹北光明店也宣告，因應台電進行外部電路施工，將於10/28(二) 上午9:00~下午4:00 暫停營業，預計傍晚6:00恢復營業。
王品集團表示，和牛涮主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛，以及頂級日本A5和牛，套餐方案從400多元至1800多元。享有肉品無限與自助吧無限供應，選擇指定套餐或更高價位，還能享有炙燒和牛壽司與鯛魚燒吃到飽。
資訊來源：涮乃葉、和牛涮
