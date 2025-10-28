雙人線比對手更有優勢，只要圍繞打野JunJia的節奏，不要讓對方上野太舒服，相信有機會拿下

▲《英雄聯盟》S15世界賽瑞士制第五輪淘汰賽，CFO以2:0擊敗FLY，台灣戰隊時隔10年重返8強。（圖／LOL Esports flickr）

看到我們賽區達成真的很感動，尤其隊上又有許多熟人，當然會希望他們能表現好

▲談到這支CFO最大的強項，Gemini認為在於整體基礎紮實、執行度高。（圖／取自CFO臉書）

他並不是魯莽的『瘋』，而是一直在進化、瘋得很聰明

▲這次CFO能闖進8強，5名選手發揮都很出色，AD和中路兩名Carry位Doggo、HongQ特別搶眼。（圖／LoL Esports flickr）

這版本更重視團戰，打野是前期推進的關鍵

CFO的雙人線實力明顯高出一截

▲2025年LOL《英雄聯盟》S15世界賽，台灣戰隊CFO中信飛牡蠣挺進8強，週三將迎戰韓國戰隊KT。（圖／LOL Esports Flickr）