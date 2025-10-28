2025年《英雄聯盟》S15世界大賽（Worlds 2025）結束瑞士制賽程後，CFO中信飛牡蠣成功闖入八強，成為睽違10年再度挺進八強的台灣戰隊。接下來他們將於10月29日（週三）下午3點迎戰韓國強權KT Rolster，進行五戰三勝制的淘汰賽，挑戰歷史新頁。《NOWNEWS》獨家訪問CFO前打野選手「Gemini」黃楚軒，他談到對CFO晉級八強的看法與即將迎戰KT的分析，直言雙人線比對手更有優勢，只要圍繞打野JunJia的節奏，不要讓對方上野太舒服，相信有機會拿下。
台灣重返八強！CFO六人陣容完整發揮
CFO中信飛牡蠣在瑞士輪以強勢戰術和穩定團戰拿下關鍵勝場，陣容如下：
🦪主教練： Chawy（黃心磊）
🦪上路： Rest（徐士傑）、Driver（沈宗樺）
🦪打野： JunJia（余峻嘉）
🦪中路： HongQ（蔡明宏）
🦪下路： Doggo（邱梓銓）
🦪輔助： Kaiwing（凌啟榮）
目前八強名單包括：韓國LCK賽區的GEN.G、HLE、KT與T1，中國LPL的AL與TES，歐洲LEC的G2，以及代表台灣出線的CFO中信飛牡蠣。
CFO即將對上的KT戰隊是LCK賽區強權，實力穩定，今年從聯賽的季後賽開始就打出讓人驚艷的表現，選手狀態火熱，陣容為：PerfecT（上路）、Cuzz（打野）、Bdd（中路）、deokdam（下路）、Peter（輔助）。
CFO闖進八強 前打野Gemini與有榮焉
「當下心情肯定是超級雀躍！」Gemini笑說：「畢竟世界賽八強一直是自己的目標，看到我們賽區達成真的很感動，尤其隊上又有許多熟人，當然會希望他們能表現好，去證明我們賽區不差。」
談到這支CFO最大的強項，Gemini認為在於整體基礎紮實、執行度高：「目前CFO最厲害的就是六個選手基本功都很好，他們在圍繞峻嘉進攻時的站位和兵線處理都很完美，這是他們前期能取得優勢的一大關鍵。」
Gemini也特別稱讚主教練Chawy與教練團：「Chawy當過我的教練，他總會站在對方的角度與人談心，即便選手不善於表達，也能讓他保持平常心，建立信任。Wulala也是這種類型的教練，CFO能走到這一步，兩位教練與後勤都功不可沒！」
「Doggo瘋得很聰明！」 HongQ中路穩定執行
這次CFO能闖進8強，5名選手發揮都很出色，AD和中路兩名Carry位Doggo、HongQ特別搶眼，Gemini認為Doggo進化不少：「Doggo這次的表現肯定是賽事頂尖射手，最令我佩服的是他從出道到現在不變的自信和勇氣。他並不是魯莽的『瘋』，而是一直在進化、瘋得很聰明！」
至於中路HongQ的表現，Gemini認為外界不應低估他的重要性，雖然或許發揮沒之前那麼亮眼而已，但也都有做到中路該做的事，直言：「對於打野來說已經是滿分」。後面的比賽，只要再謹慎一點即可。
目前Meta到底是什麼？打野的節奏很重要
對於目前遊戲版本，Gemini認為節奏掌握是勝負關鍵：「這版本更重視團戰，打野是前期推進的關鍵。像峻嘉刷野快，每一輪快對手5到10秒，他就能多做更多事，也能給線上壓力，進而影響全局。」
八強展望：CFO雙人線是勝負關鍵
針對即將面對的KT戰，Gemini分析道：「兩隊風格其實接近，但CFO的雙人線實力明顯高出一截。」奶哥表示，CFO不用做出太大變化，只要繼續持續圍繞打野JunJia的節奏，不讓KT打野Cuzz太好發揮，上路Rest和Driver的角色池也能有效消耗對方PerfecT的英雄，不要讓對手拿到藍寶或鱷魚，KT就會很難打。
📌Gemini「Q&A」訪問完文
📍1.Q：台灣又有戰隊睽違10年重返世界賽八強，奶哥自己當下心情是怎麼樣？特別是CFO又是自己的老東家？
Gemini：當下心情肯定是超級雀躍，畢竟世界賽八強一直是自己的目標，看到我們賽區達成真的很感動，尤其隊上又有許多熟人，當然會希望他們能表現好，去證明我們賽區不差。
📍2.這支CFO好在哪？能否請奶哥談談Chawy加入後給他們帶來什麼變化？
🗣️Gemini：我覺得目前CFO最厲害的就是六個選手基本功都很好，他們在圍繞峻嘉進攻時的站位和兵線處理都很完美，我認為這是他們前期都能取得優勢的一大部分原因。
Chawy也當過我的教練，他總會站在對方的角度與人談心，即便那位選手不善於表達，這樣能讓選手保持平常心，增加彼此的信任，
Wulala也是這種類型的教練，CFO能走到這邊，兩位教練和後勤也功不可沒！
📍3.這次最多被提及的AD Doggo這一屆的發揮您覺得水準如何？大概是這次盃賽前幾選手？新人HongQ世界賽被針對似乎有些不適應，像上一場就被Inspired抓爆，以打野選手來看，你會給他什麼建議？
🗣️Gemini：Doggo這次的表現肯定是頂尖射手了，最令我佩服得點是，他從出道到現在不變的自信和勇氣，他並不是魯莽的「瘋」，而是一直再進化「瘋」的很聰明！
我並不覺得HongQ這次世界賽表現不適應，只是相對之前沒那麼亮眼而已，但他都有做到中路該做的事情，這對於打野來說已經滿分了，即便上一場中間被抓死幾次，但一方面是對方玩得好，成功拖延CFO的進攻節奏而已，但實質上並沒有掉什麼資源，只需再稍微小心點等隊友快到再激進即可。
📍4.全局BP的世界賽玩法更多變？奶哥能否談談今年的Meta是什麼？而CFO的優勢又是什麼？
🗣️Gemini：目前的版本我認為更重視團戰為主，畢竟物件競爭相對重要，而打野又是影響遊戲前期的關鍵點，所以前面碰撞強的英雄更為優勢，尤其打野越早買出一件裝或是先上6時，對遊戲推進更是一大影響，而這點正是峻嘉刷野快的優勢，每刷一輪快對方5-10秒，他就多對方時間做事，也能給足線上壓力，進而影響線上情況。
📍5.人氣戰隊T1出現了什麼問題？雖然驚險進八強，但似乎狀態很不穩定，會覺得是Faker中路對線下滑嗎？要怎麼調整才能找回狀態
🗣️Gemini：T1一直都是這樣，總是讓人有點擔心，但最後都能超常發揮，所以也不用太擔心，就平常心支持他們即可，相信這段時間他們能調整回來的！
📍6.CFO下一場將對上KT，能否分析一下此對局，怎麼打會贏？關鍵選手會是誰？
🗣️Gemini：我自己認為兩隊風格還算接近，但CFO雙人線實力明顯高出一截，就一樣圍繞著峻嘉的節奏為主，這樣也能限制cuzz，上路完美哥和休息哥的角色池基本一樣，可以多消耗完美哥的角色為主試試，不要給他玩到藍寶、鱷魚，上半部KT也不好進攻。
📌2025《英雄聯盟》LOL世界賽八強淘汰賽對戰組別
🟡台灣時間 10/28（週二）
15:00 GEN vs HLE
🟡台灣時間 10/29（週三）
15:00 KT vs CFO
🟡台灣時間 10/30（週四）
15:00 G2 vs TES
🟡台灣時間 10/31（週五）
15:00 AL vs T1
📌2025《英雄聯盟》LOL世界賽直播
◾中文：Twitch
◾中文：Youtube
◾英文：Twitch
◾英文：Youtube
我是廣告 請繼續往下閱讀
CFO中信飛牡蠣在瑞士輪以強勢戰術和穩定團戰拿下關鍵勝場，陣容如下：
🦪主教練： Chawy（黃心磊）
🦪上路： Rest（徐士傑）、Driver（沈宗樺）
🦪打野： JunJia（余峻嘉）
🦪中路： HongQ（蔡明宏）
🦪下路： Doggo（邱梓銓）
🦪輔助： Kaiwing（凌啟榮）
目前八強名單包括：韓國LCK賽區的GEN.G、HLE、KT與T1，中國LPL的AL與TES，歐洲LEC的G2，以及代表台灣出線的CFO中信飛牡蠣。
CFO即將對上的KT戰隊是LCK賽區強權，實力穩定，今年從聯賽的季後賽開始就打出讓人驚艷的表現，選手狀態火熱，陣容為：PerfecT（上路）、Cuzz（打野）、Bdd（中路）、deokdam（下路）、Peter（輔助）。
「當下心情肯定是超級雀躍！」Gemini笑說：「畢竟世界賽八強一直是自己的目標，看到我們賽區達成真的很感動，尤其隊上又有許多熟人，當然會希望他們能表現好，去證明我們賽區不差。」
談到這支CFO最大的強項，Gemini認為在於整體基礎紮實、執行度高：「目前CFO最厲害的就是六個選手基本功都很好，他們在圍繞峻嘉進攻時的站位和兵線處理都很完美，這是他們前期能取得優勢的一大關鍵。」
Gemini也特別稱讚主教練Chawy與教練團：「Chawy當過我的教練，他總會站在對方的角度與人談心，即便選手不善於表達，也能讓他保持平常心，建立信任。Wulala也是這種類型的教練，CFO能走到這一步，兩位教練與後勤都功不可沒！」
這次CFO能闖進8強，5名選手發揮都很出色，AD和中路兩名Carry位Doggo、HongQ特別搶眼，Gemini認為Doggo進化不少：「Doggo這次的表現肯定是賽事頂尖射手，最令我佩服的是他從出道到現在不變的自信和勇氣。他並不是魯莽的『瘋』，而是一直在進化、瘋得很聰明！」
至於中路HongQ的表現，Gemini認為外界不應低估他的重要性，雖然或許發揮沒之前那麼亮眼而已，但也都有做到中路該做的事，直言：「對於打野來說已經是滿分」。後面的比賽，只要再謹慎一點即可。
對於目前遊戲版本，Gemini認為節奏掌握是勝負關鍵：「這版本更重視團戰，打野是前期推進的關鍵。像峻嘉刷野快，每一輪快對手5到10秒，他就能多做更多事，也能給線上壓力，進而影響全局。」
八強展望：CFO雙人線是勝負關鍵
針對即將面對的KT戰，Gemini分析道：「兩隊風格其實接近，但CFO的雙人線實力明顯高出一截。」奶哥表示，CFO不用做出太大變化，只要繼續持續圍繞打野JunJia的節奏，不讓KT打野Cuzz太好發揮，上路Rest和Driver的角色池也能有效消耗對方PerfecT的英雄，不要讓對手拿到藍寶或鱷魚，KT就會很難打。
📍1.Q：台灣又有戰隊睽違10年重返世界賽八強，奶哥自己當下心情是怎麼樣？特別是CFO又是自己的老東家？
Gemini：當下心情肯定是超級雀躍，畢竟世界賽八強一直是自己的目標，看到我們賽區達成真的很感動，尤其隊上又有許多熟人，當然會希望他們能表現好，去證明我們賽區不差。
📍2.這支CFO好在哪？能否請奶哥談談Chawy加入後給他們帶來什麼變化？
🗣️Gemini：我覺得目前CFO最厲害的就是六個選手基本功都很好，他們在圍繞峻嘉進攻時的站位和兵線處理都很完美，我認為這是他們前期都能取得優勢的一大部分原因。
Chawy也當過我的教練，他總會站在對方的角度與人談心，即便那位選手不善於表達，這樣能讓選手保持平常心，增加彼此的信任，
Wulala也是這種類型的教練，CFO能走到這邊，兩位教練和後勤也功不可沒！
📍3.這次最多被提及的AD Doggo這一屆的發揮您覺得水準如何？大概是這次盃賽前幾選手？新人HongQ世界賽被針對似乎有些不適應，像上一場就被Inspired抓爆，以打野選手來看，你會給他什麼建議？
🗣️Gemini：Doggo這次的表現肯定是頂尖射手了，最令我佩服得點是，他從出道到現在不變的自信和勇氣，他並不是魯莽的「瘋」，而是一直再進化「瘋」的很聰明！
我並不覺得HongQ這次世界賽表現不適應，只是相對之前沒那麼亮眼而已，但他都有做到中路該做的事情，這對於打野來說已經滿分了，即便上一場中間被抓死幾次，但一方面是對方玩得好，成功拖延CFO的進攻節奏而已，但實質上並沒有掉什麼資源，只需再稍微小心點等隊友快到再激進即可。
📍4.全局BP的世界賽玩法更多變？奶哥能否談談今年的Meta是什麼？而CFO的優勢又是什麼？
🗣️Gemini：目前的版本我認為更重視團戰為主，畢竟物件競爭相對重要，而打野又是影響遊戲前期的關鍵點，所以前面碰撞強的英雄更為優勢，尤其打野越早買出一件裝或是先上6時，對遊戲推進更是一大影響，而這點正是峻嘉刷野快的優勢，每刷一輪快對方5-10秒，他就多對方時間做事，也能給足線上壓力，進而影響線上情況。
📍5.人氣戰隊T1出現了什麼問題？雖然驚險進八強，但似乎狀態很不穩定，會覺得是Faker中路對線下滑嗎？要怎麼調整才能找回狀態
🗣️Gemini：T1一直都是這樣，總是讓人有點擔心，但最後都能超常發揮，所以也不用太擔心，就平常心支持他們即可，相信這段時間他們能調整回來的！
📍6.CFO下一場將對上KT，能否分析一下此對局，怎麼打會贏？關鍵選手會是誰？
🗣️Gemini：我自己認為兩隊風格還算接近，但CFO雙人線實力明顯高出一截，就一樣圍繞著峻嘉的節奏為主，這樣也能限制cuzz，上路完美哥和休息哥的角色池基本一樣，可以多消耗完美哥的角色為主試試，不要給他玩到藍寶、鱷魚，上半部KT也不好進攻。
📌2025《英雄聯盟》LOL世界賽八強淘汰賽對戰組別
🟡台灣時間 10/28（週二）
15:00 GEN vs HLE
🟡台灣時間 10/29（週三）
15:00 KT vs CFO
🟡台灣時間 10/30（週四）
15:00 G2 vs TES
🟡台灣時間 10/31（週五）
15:00 AL vs T1
📌2025《英雄聯盟》LOL世界賽直播
◾中文：Twitch
◾中文：Youtube
◾英文：Twitch
◾英文：Youtube