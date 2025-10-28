雙11購物節開跑，3C品牌火力全開！三星、小米、羅技同步推出超殺優惠，從手機、平板、家電到電競周邊全線降價。三星旗 Galaxy S24 Ultra「演唱會神機」限時 6 折起，平板與穿戴裝置最高現折8,000 元；小米商城領券最省錢，滿額抽智慧顯示器、掃拖機器人直降 3,496 元，更祭出預售訂金放大折2,000元優惠；羅技也祭出全館最低 5 折起、登錄發票再抽 iPhone 17 與十萬元好禮。
🟡Samsung
📍活動日期：10/27 12:00–11/24 11:59
📍活動內容：
◼︎手機、平板、穿戴、顯示器優惠
🟡小米商城 mi.com
📍活動日期：10/31–11/17；Roadshow 11/6（四）–11/11台北 SOGO 忠孝館
📍活動內容：
◼︎ 滿額抽、折價券
🟡Logitech 羅技
📍活動日期：即日起–11/16
📍活動內容：
◼︎全館最低 5 折起：購買指定品項最高現省 3,500 元，再抽 iPhone 17、賽車方向盤等總價 10 萬元好禮。
◼︎四大攻略
滿額現折：加入 Logitech 官方 LINE，輸入「1111」滿 3,000 元現折 250 元、滿 2,000 元現折 150 元。
指定品項送限量李珠珢週邊：商務系列滿 5,000 元送「Logi 李珠珢大桌墊」；購買指定電競鍵盤送「Logi G 李珠珢大桌墊」。
登錄發票送UberEats抵用券：門市滿 3,000 元送 UberEats 400 元抵用券；指定品滿 8,000 元送 MINIROLL 攜帶式藍牙喇叭。
登錄抽十萬禮：滿 990 元登錄抽 iPhone 17、Logitech G PRO 模擬賽車方向盤踏板組、Combo Touch Air。
◼︎推薦必買商品：
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍活動日期：10/27 12:00–11/24 11:59
📍活動內容：
◼︎手機、平板、穿戴、顯示器優惠
- Galaxy S24 Ultra「演唱會神機」限時 6 折起。
- Galaxy Tab S10+｜S10 FE 系列滿萬現折 1,111 元。
- Galaxy Watch8 系列享 7.9 折；Galaxy Bud3 Pro 限時 6 折，加贈限量行李箱造型保護殼。
- 指定智慧顯示器現省 3,000 元，再送好禮即享券 3,000 元；Soundbar 最高現省 15,000 元。
- Odyssey 電競螢幕最低 4,990 元，Samsung Shop App 下單滿額最高再折 5,000 元。
- 指定家電、顯示器汰舊換新最高折 3,600 元。
- 三星智慧館購買指定機型再送最高 4,000 元優惠金，加購穿戴裝置現折超過 8,000 元。
- 三星商城 Galaxy Z 系列旗艦摺疊最高回饋超過 16,000 元。
- Galaxy S25 系列旗艦最高回饋超過 15,000 元。
- 指定智慧顯示器、洗衣機享 Samsung Rewards 回饋最高 11%。
- 三星智慧館 LINE Pay＋富邦 J 卡付款，全館滿額送 500 LINE POINTS，指定機型再加碼 5% 回饋。
- 購買 Bespoke AI™ 智慧滾筒洗衣機送 M5 移動式智慧聯網螢幕。
- The Premiere 5 超短焦雷射投影機送好禮即享券 8,000 元。
- 購指定智慧顯示器送 Music Frame。
- 三星智慧館購指定平板贈多角度書本式保護殼與 ITFIT 便攜按摩槍。
📍活動日期：10/31–11/17；Roadshow 11/6（四）–11/11台北 SOGO 忠孝館
📍活動內容：
◼︎ 滿額抽、折價券
- mi.com單筆滿 1,111 元可抽智慧顯示器 A Pro 2026 43 型 QLED、無線洗地機 W20、智慧音頻眼鏡等
- 每日限量發 AIoT 95 折券、150 元／300 元手機平板券、111 元／1,111 元現金券。
- 預售「訂金 1,111 元」於 11/3 前完成尾款可放大最高折 2,000 元。
- Xiaomi 15T Pro（12GB+1TB）購機送便攜相片印表機
- Xiaomi 掃拖機器人 X20 Max 直降 3,496 元，優惠價 12,499 元。
- 智慧顯示器 A Pro 2025 75 型 優惠 28,499 元；再贈 Redmi Pad SE 8.7（4GB+64GB）。
- 智慧顯示器 Max 86 吋 4K 直降 40,000 元，優惠價 29,999 元。
- Xiaomi 智慧投影機 L1 Pro：6,999 元。
- 買 POCO F7 Ultra／F7 Pro／X7 Pro 送 500 元超商卡；買 POCO X7／M7 Pro 5G 送 300 元超商卡。
- POCO C85：10/31 10:00 開賣，雙11 早鳥折 300 元；8+256 優惠 3,699 元、6+128 優惠 2,999 元。
- 米家智慧淨水器 N800G：建議售價 7,499 元，11/11 10:00 上市（mi.com、小米之家與多平台）。
📍活動日期：即日起–11/16
📍活動內容：
◼︎全館最低 5 折起：購買指定品項最高現省 3,500 元，再抽 iPhone 17、賽車方向盤等總價 10 萬元好禮。
◼︎四大攻略
滿額現折：加入 Logitech 官方 LINE，輸入「1111」滿 3,000 元現折 250 元、滿 2,000 元現折 150 元。
指定品項送限量李珠珢週邊：商務系列滿 5,000 元送「Logi 李珠珢大桌墊」；購買指定電競鍵盤送「Logi G 李珠珢大桌墊」。
登錄發票送UberEats抵用券：門市滿 3,000 元送 UberEats 400 元抵用券；指定品滿 8,000 元送 MINIROLL 攜帶式藍牙喇叭。
登錄抽十萬禮：滿 990 元登錄抽 iPhone 17、Logitech G PRO 模擬賽車方向盤踏板組、Combo Touch Air。
◼︎推薦必買商品：
- MX Master 3S 無線智能滑鼠：2,990 元，原價 3,990 元
- MX Keys S 無線智能鍵盤：2,990 元，原價 3,990 元
- Wave Keys 人體工學鍵盤／LIFT 垂直滑鼠：各 1,990 元，原價 2,490 元
- G515 輕薄機械式 TKL 電競鍵盤：2,190 元，原價 4,490 元
- G304 LIGHTSPEED 無線電競滑鼠：799 元，原價 1,290 元
- G733 無線 RGB 耳麥：2,990 元，原價 4,690 元