台中市梧棲區一處牧場爆發非洲豬瘟，目前全國仍維持豬隻禁運禁宰、禁止廚餘餵養，然而據統計，全台廚餘日產量破2千噸，過往其中一半都作為豬飼料，廚餘處理成難題；現在網路上被爆出，包括霧峰、沙鹿、后里等地，出現直接倒廚餘的「廚餘谷」的臨時堆放區，且經過一段時間後，現已從「廚餘谷」變成「燕圾湖」，畫面曝光讓不少網友直呼噁心；對此，民進黨立委王義川怒轟，台中污染風險已經急升，要藍白民代快勸盧秀燕別一錯再錯。民進黨台中市議員何文海24日在臉書踢爆，目前延燒的非洲豬瘟，讓台中市民陷入恐慌，而應該拿出作為的台中市政府，卻選擇用最粗暴的方式來應付了事，竟試圖將廚餘就地掩埋，甚至導致文山掩埋場外大排長龍，一路從掩埋場排到焚化廠外，導致本就無法負荷的垃圾處理量，更加雪上加霜。何文海痛批，台中市府挖洞將廚餘倒入後，等待曝曬再掩埋是輕率的處理方式，更是有擴大污染的風險。何在該篇貼文中貼出的影片，遭網友瘋傳並嘲諷是「廚餘谷」。直到今（28）日，當初的「廚餘谷」已進化成「燕圾湖」，有網友在社群平台Threads上分享驚人畫面狠酸，「我們偉大的大台中創造了屬於自己的燕圾湖」，只見當初充滿廚餘坑洞，現已成湖且廚餘正持續倒入中，讓其他網友們紛紛留言表示，「是盧媽媽臭臭鍋吧？」、「太噁了吧」、「太欺負霧峰人了」、「高雄輸慘了，挖一個大峽谷才罰多少錢，台中直接挖11個坑埋廚餘，不用罰錢也不用環評，直接變景點，還得是盧秀燕」。對此，王義川呼籲，別讓廚餘谷成為病毒谷，台中藍白民代應快去勸盧秀燕，「別一錯再錯」，並點名藍委楊瓊瓔、顏寬恒，「你們的選區就在掩埋點附近，難道都沒意見？」，直呼盧秀燕要這樣搞，台中只會從廚餘谷變廚餘山。