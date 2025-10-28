信義區知名豪宅「陶朱隱園」傳賣出第一戶，住商機構表示，台北市十大豪宅總價排行榜也因此洗牌，這次成交的「陶朱隱園」17樓擠進排行榜第二名，龍巖集團女董李凱莉（KELLY LEE）以13.74億購入的「文華苑」仍為榜首。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，「陶朱隱園」傳出成交，雖振奮豪宅市場，不過在政策環境影響之下，未來應該是只有個案能創天價。
文華苑13.74億穩坐總價冠軍 陶朱隱園單價稱王
根據實價登錄統計，歷年來北市十大最高總價豪宅排行榜，由位於松山區的「文華苑」拿下，該社區次高樓層2戶，2022年7月由凱叡物業買下，代表法人就是龍巖集團女董李凱莉（KELLY LEE），公司住址則在龍巖集團起家厝，該筆交易總價13億7400萬元，為有實價以來單筆交易總價最高之豪宅。住商不動產台北市區協理錢思明分析，此次「陶朱隱園」所成交的17樓戶，僅知交易總價達12億元，如果以傳出的消息來看，輕鬆擠進北市十大豪宅之列。
錢思明指出，如果用「陶朱隱園」包含4個車位推估，此筆交易接近每坪400萬元，為全台單坪成交價最高的豪宅王，但總價仍低於「文華苑」屈居第二，未來「陶朱隱園」若有其他戶成交，還是相當有機會刷新台灣豪宅總價天花板。
億級豪宅買氣重挫 跌價要看未來買方信心
觀察實價登錄，今年截至10月為止，北市總價逾億元的豪宅共計154筆，與去年同期共406筆相比，少了62.1%。賴志昶表示，北市高總價住宅交易量體明顯萎縮，如果撇除交易件數較少的文山區，以中山區下滑幅度91.6%最大，可以看出去年9月央行第七波信用管制措施後，億級豪宅市場遭遇毀滅式打擊，不僅高端客群出手謹慎，導致中古豪宅買氣重挫，品牌建商亦「棄守」此市場。未來頂級住宅市場量縮時間拉長，是否能維持長期價格穩定，仍需觀察買方信心變化。
中工上週傳出賣出首戶「陶朱隱園」，如果完成入帳，可望挹注中工每股獲利0.07元，消息傳出後，帶動股價連2天飆漲，27日中工股價直接漲停，來到12.25元，今（28）日中工一度漲停，上漲1.2元，創下1年多來新高，成交量也暴增到5萬多張，終場收在13.45元。
資料來源：實價登錄
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
