前民眾黨主席柯文哲2023年舉辦KP SHOW演唱會盈餘77萬，遭台北地檢署指控屬於政治獻金不該Ａ走，以公益侵占罪起訴柯文哲，今（28）日上午傳喚尼奧、時樂2間公司負責人戴利玲作證。針對2023年7月29日舉辦的「KP Show」到底是募款活動還是商演，檢、辯輪流對戴利玲提問。庭訊結束後，柯文哲臉書官方粉專發布貼文，表示柯文哲在法庭上嗆道，「你們這樣起訴我，都不會覺得尷尬嗎？」、「我覺得，法官抱歉啦，這真的是鬧劇，真的是在浪費時間。」柯文哲臉書今日發佈貼文表示，「今日開庭，一樣虛耗眾人時間在協助檢方了解他們早在起訴前應該做好的功課」，並指出KP SHOW是商業演出，不是政治活動。一位政治人物除從事政治活動、選舉造勢外還是可以有其他人生規劃和體驗，例如：有政治人物出唱片或參加舞台劇、更多人出書或上節目，相關所得需繳所得稅，絕不等於政治獻金。柯文哲臉書續指，KP SHOW是透過KKTIX的售票系統販售票券，有對價關係、提供發票並繳交娛樂稅，購買票券後還可於期限內退票，與政治獻金要提供身分證字號拿取收據，無償捐贈的性質截然不同。柯文哲臉書再指，KP SHOW為求專業，請來導演、知名舞蹈老師、舞團、還有租借場地⋯等成本，整場演唱會下來扣除尼奧公司報價，獲利僅77萬元。柯文哲自己發想、努力準備演出、合法收入卻被檢察官誣指為「侵吞政治獻金」，起訴書裡更充斥著檢察官的主觀幻想與不實偏見，檢方不只濫權起訴、羅織罪名，不把柯文哲關到死不罷休的政治目的，更是昭然若揭。柯文哲臉書也紀錄柯文哲今日的法庭發言：「如同上星期傳訊邱復生一樣，今天的開庭，法官你不會覺得你在浪費生命嗎？政府在浪費資源，整個台灣社會在空轉跟內耗。如果檢察官不是有特別的政治目的，會讓我們的司法變成這樣的鬧劇嗎？」柯文哲臉書表示，柯文哲在庭上說，「這真的是濫訴，邱復生那個案件，就因為我寫了投資兩個字，你們就一口咬定是商業投資；然後KP SHOW只因為在文宣有募款兩字，就說這是政治獻金。你們這樣起訴我，都不會覺得尷尬嗎？」、「我覺得，法官抱歉啦，這真的是鬧劇，真的是在浪費時間。」