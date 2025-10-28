我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前政務委員張景森作證，京華城案搞了30年，陷入牢獄之災，得到的只是它當初擁有的東西，這是一個悲慘的案子。（圖／記者劉松霖攝）

台北地院審理京華城案，今天下午傳喚前行政院政務委員張景森出庭，他當過8年政委、4年台北市都發局長，自稱「幾十年」，，前民眾黨主席聽他作證頗有感觸，張景森今日證詞對柯文哲、威京集團主席沈慶京較為有利，張景森證述，實施容積率管制後，「基本上不能讓你越蓋越少」，對開發案才有保障；他參與過京華城的都市計畫變更審議，事隔30年，他看到容積率究竟是560％還是392％？以及允建樓地板面積120284平方公尺是否「一次性保障」？都感到不可思議，「深深不以為然」，如果只保障一次，京華城不用申請變更，去「掛號」（向市府遞件申請改建）就可以保有原樓地板面積。張景森證稱，他記得京華城的土地使用分區是「商三特」、不是「商三」，他問監察院的朋友，京華城案違反什麼法？監院友人說商三容積率只能560％，所以這個案子可能違法，但他認為京華城是「商三特」，在土地使用分區管制規則中，並無特別規定容積率。張景森還說，張景森表示，他對圖利罪很敏感、很不喜歡，從踏入政壇到離開幾十年，都在圖利的陰影底下做事，至今沒抓去關，應該沒違法，否則今天不會坐在這在這裡（證人席）。張景森作證結束後，由檢辯雙方以及到庭被告表示意見，柯文哲說，他的心情不是難過而是悲傷，羈押一年，現在還在討論他違反哪個法令，監察委員提案糾正，卻連京華城是商三、商三特都搞不清楚。柯文哲表示，他很認同張景森「幾十年在圖利陰影底下」的說法，但張景森是因為沒有選舉，「你選舉就坐在我位子（被告席）」；他認為檢察官不滿意京華城案，應該起訴都委會，怎麼會起訴他、找他麻煩，他知道京華城送研議，送研議之後就不清楚，他也無法影響都委會委員。柯文哲講到最後，說他也不知該講什麼，一切讓上帝決定。柯文哲開庭結束後，記者問他怎麼看張景森說京華城搞了30年是悲慘的案子？他邊笑邊回答：「案發一年了才在跟我講這個，實在是‧‧‧」接著走出北院搭車離開。